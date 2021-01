(Toronto) Les Blue Jays de Toronto n’ont finalement pas ajouté le voltigeur Michael Brantley à leur formation pour les trois prochaines saisons, selon ce que rapportent plusieurs médias.

La Presse Canadienne

Plus tôt mercredi, plusieurs médias importants avaient rapporté la signature de ce contrat. Sportsnet et The Athletic ont plus tard rapporté que les négociations entre les deux clans se poursuivent.

Les Blue Jays n’ont pas immédiatement répondu aux requêtes de La Presse Canadienne.

Le directeur général Ross Atkins est plutôt actif : tard mardi soir, les Jays ont consenti un pacte de six ans et 150 millions US au voltigeur George Springer, un coéquipier de Brantley chez les Astros de Houston.

Le contrat de Springer doit être confirmé par des tests médicaux.