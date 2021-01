(Cleveland) Les Indians de Cleveland ont cédé l’arrêt-court Francisco Lindor et le lanceur Carlos Carrasco aux Mets de New York.

Tom Withers

Associated Press

En retour, les Indians ont obtenu les joueurs d’avant-champ Andres Gimenez et Amed Rosario, le droitier Josh Wolf, ainsi que le voltigeur Isaiah Greene.

Âgé de 27 ans, Lindor est l’un des joueurs les plus complets de la MLB. Celui qui a participé quatre fois au match des étoiles pour faire gagner avec son coup de bâton, son gant, ou encore ses jambes. Il a maintenu des moyennes offensives de ,285/,346 /,488 en six saisons à Cleveland. Il a notamment frappé 138 circuits et produit 411 points, en plus de voler 99 buts.

Lindor était le visage des Indians avec son sourire contagieux et son amour manifeste du jeu, faisant de lui l’un des athlètes les plus populaires de cette ville de l’Ohio.

Carrasco a quant à lui été l’une des belles histoires dans le baseball ces dernières années, vainquant une leucémie avant de redevenir l’un des meilleurs lanceurs de l’Américaine. L’artilleur de 33 ans a une fiche de 88-73 et une moyenne de points mérités de 3,73 en carrière.

PHOTO JOSE JUAREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carlos Carrasco

Une fois que la saison 2020 des Indians s’est conclue au premier tour éliminatoire face aux Yankees de New York, il est devenu évident que ce n’était qu’une question de temps avant que Lindor ne quitte le club.

Il a rejeté plusieurs offres à long terme des Indians, qui n’avaient plus d’option, étant limités financièrement. Lindor savait qu’en misant sur lui, il obtiendrait le montant souhaité une fois sur le marché des joueurs autonomes.

Les Indians avaient laissé savoir que Lindor pouvait être disponible, pour le bon retour.

Il ne lui reste qu’un an à son contrat : les Mets devront donc rapidement lui présenter une offre alléchante afin de s’assurer de ses services à long terme.

Cette acquisition démontre que les Mets ont de grandes ambitions en vue de la prochaine saison.

« On ne nous les a pas donnés », a déclaré le président des Mets, Sandy Alderson, au sujet de Lindor et de Carrasco.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de créer une nouvelle réalité plutôt que de donner des perceptions. »

Le nouveau propriétaire des Mets, Steven Cohen, a promis d’investir dans l’effectif afin de donner aux partisans un premier titre de la Série mondiale depuis 1986.

Il a congédié le directeur général Brodie Van Wagenen et ramené Alderson dans le rôle de président. Ce dernier a débauché Jared Porter chez les Diamondbacks de l’Arizona pour devenir leur nouveau directeur général.

Lindor doit toucher 17,5 millions US en 2021, tandis que Carrasco a signé un contrat de deux ans qui le paiera 12 millions par saison. Le contrat comprend une clause d’option à la discrétion de l’équipe d’une valeur de 14 millions pour 2023. Elle sera automatiquement appliquée s’il lance 170 manches en 2022.

Depuis que Cohen s’est porté acquéreur du club en novembre, les Mets ont conservé les services du partant Marcus Stroman en lui déposant une offre qualificative de 18,9 millions pour 021 ; ils ont embauché le droitier Trevor May pour deux ans et 15,5 millions ; en plus d’attirer le receveur James McCann avec une offre de quatre saisons et 40,6 millions.

L’équipe a par ailleurs octroyé un contrat d’un pour 9,7 millions au lanceur blessé Noah Syndergaard.