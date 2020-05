PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les joueurs des Ligues majeures de baseball vont prendre au moins quelques jours, et possiblement jusqu’à la semaine prochaine, avant de répondre à l’offre des propriétaires dans laquelle ils suggèrent des réductions salariales variant selon le salaire des joueurs.

Ronald Blum

Associated Press

Selon la proposition effectuée mardi, les étoiles comme Mike Trout et Gerrit Cole perdront le plus d’argent, soit environ 77 % des 36 millions qui leur étaient dus cette saison.

Un joueur touchant 1 million ou moins toucherait au moins 43 % de son salaire selon l’échelle à six plateaux. Environ 460 des quelque 900 joueurs au sein des formations ou sur la liste des blessés lorsque les camps ont été interrompus en mars en raison de la pandémie de la COVID-19 touchaient 1 million ou moins.

Trout et Cole toucheraient environ 8 millions chacun. Nolan Arenado verrait son salaire passer de 35 millions à 7,84 millions.

« Stratégie intéressante pour faire passer les meilleurs joueurs comme les méchants garçons », a dit le lanceur des Brewers de Milwaukee Brett Anderson dans un gazouillis.

Le syndicat des joueurs a qualifié la proposition « d’extrêmement décevante ». Il soutient que les joueurs ont déjà accepté le 26 mars dernier un salaire au pro rata proportionnel au nombre de matchs joués et qu’ils n’ont pas à renégocier.

Les Ligues majeures souhaitent lancer une saison de 82 matchs autour du 4 juillet dans des stades sans spectateurs. Elles soutiennent qu’elles perdront des milliards de dollars en revenus en jouant les matchs à huis clos.

Le chef du syndicat, Tony Clark, n’a pas commenté publiquement l’offre des Ligues majeures et se tient loin des regards depuis mars.

On s’attend à ce que les joueurs suggèrent de jouer plus de matchs, ce qui leur permettrait de toucher une part plus importante de leur salaire original. Les Ligues majeures soutiennent que les équipes vont perdre 640 000 $ par match supplémentaire devant des gradins vides.

« Les choses doivent tomber en place rapidement ou nous ne pourrons pas jouer, nous n’aurons plus de temps pour le faire », a dit le président des Brewers, Mark Attanasio, a affirmé au Greater Milwaukee Committee mardi

Les détails du plan ont été dévoilés à l’Associated Press par plusieurs personnes au courant du dossier. Elles ont parlé sous le couvert de l’anonymat puisque les informations n’ont pas été annoncées publiquement.

Les Ligues majeures soutiennent qu’elles seront en mesure de dévoiler un échéancier pour la relance de la saison dans les 48 heures suivant la ratification d’une entente avec les joueurs concernant leur compensation salariale et le protocole de santé et sécurité.

Cette relance inclurait un camp d’au moins 21 jours. Chaque équipe pourrait ensuite disputer un maximum de trois matchs préparatoires pendant les sept derniers jours de son camp.

Le début de la saison pourrait avoir lieu tôt en juillet et la saison prendrait fin au plus tard le 27 septembre — la même date de fin de saison qu’au calendrier 2020 original.

Les questions concernant les formations, la date limite des transactions, la durée des séries et la gestion de la taxe de luxe seraient ensuite gérées par un sous-comité.