Le Temple de la renommée du baseball fermera ses portes au public à compter de 17 h dimanche, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Associated Press

L’établissement situé à Cooperstown, dans l’État de New York, publiera une mise à jour de ses activités chaque dimanche jusqu’à nouvel ordre.

Le Canadien Larry Walker, qui a notamment joué pour les Expos de Montréal, doit y être intronisé lors d’une cérémonie qui se déroulera le 26 juillet.

Âgé de 53 ans, Walker a mérité la plus haute distinction du baseball en janvier, à sa 10e et dernière présence au scrutin. Il a reçu 304 voix, six au-dessus des 75 % qu’il faut, et sera intronisé en compagnie de Derek Jeter, Ted Simmons et Marvin Miller.

Originaire de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, Walker rejoindra le lanceur Ferguson Jenkins en tant que Canadiens au Temple.

— Avec La Presse canadienne