(Minneapolis) Les Twins du Minnesota auraient accepté d’échanger l’espoir en relève Brusdar Graterol aux Dodgers de Los Angeles en retour du lanceur Kenta Maeda, dimanche, selon une personne bien au fait de la transaction.

Dave Campbell

Associated Press

La source a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que l’échange n’a toujours pas été annoncé. Les Twins auraient également accepté d’envoyer un choix de repêchage (le 67e au total) et un joueur des mineures aux Dodgers en retour de 10 millions US et un joueur des mineures.

À l’origine, Graterol devait prendre la direction des Red Sox de Boston dans un échange envoyant le voltigeur étoile Mookie Betts et le partant David Price aux Dodgers. Selon ce qu’avait rapporté The Athletic, les Red Sox avaient soulevé des questionnements quant à l’état de santé de Graterol et la transaction avait été mise en veilleuse il y a cinq jours.

PHOTO EZRA SHAW, USA TODAY SPORTS Le lanceur David Price

Selon la source, les Twins et les Dodgers ont trouvé un terrain d’entente séparément. Une autre personne au courant des négociations a laissé entendre que les Red Sox et les Dodgers auraient maintenant conclu leur propre échange impliquant Betts et Price.

L’équipe de Boston mettrait la main sur le voltigeur Alex Verdugo ainsi que sur les espoirs Jeter Downs et Connor Wong. Les Red Sox enverraient également une somme d’argent aux Dodgers pour éponger les 96 millions qui sont encore dus à Price.

Âgé de 31 ans, Maeda, qui a passé ses quatre premières saisons dans les Majeures avec les Dodgers, devrait bien s’insérer au milieu de la rotation de partants des Twins. Le droitier a montré une moyenne de points mérités de 3,87 en 589 manches lancées dans le Baseball majeur.

Graterol peut atteindre les 100 milles à l’heure avec sa balle rapide. Il a manqué du temps de jeu la saison dernière dans le niveau AA en raison d’une blessure à l’épaule. Le releveur droitier de 21 ans a guéri juste à temps pour effectuer ses débuts dans les Majeures avec les Twins et il a lancé en séries.