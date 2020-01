(Minneapolis) Josh Donaldson aurait paraphé une entente de quatre ans et 92 millions US$ avec les Twins du Minnesota mardi, selon ce qu’une personne familière avec le dossier a confié à The Associated Press.

Associated Press

Cette personne a demandé de préserver son anonymat puisque l’entente n’a pas encore été annoncée par le club. Le contrat inclut une option de huit millions pour l’équipe en vue de la saison 2024.

Le joueur de troisième but est revenu au jeu la saison dernière à la suite d’une saison 2018 gâchée par une blessure. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,259 et a récolté 94 points produits en plus de cogner 37 circuits avec les Braves d’Atlanta, avec qui il avait signé un contrat d’un an et 23 millions.

Les Twins ont établi un record dans la MLB lors de la dernière campagne en frappant 307 circuits et ont terminé au premier rang de la section Centrale de la Ligue américaine. Ils ont par la suite été éliminés par les Yankees de New York lors de la série de sections de l’Américaine.