(New York) Le voltigeur Brett Gardner a officiellement signé un contrat d’une saison, d’une valeur totale de 12,5 millions de dollars US avec les Yankees de New York samedi.

Associated Press

Les deux parties avaient convenu d’une entente le 13 décembre dernier, pendant les Assises d’hiver du Baseball majeur. Le vétéran joueur de 36 ans avait subi des examens médicaux mardi.

Cette addition, ajoutée au contrat de neuf ans d’une valeur de 324 millions US accordé au lanceur Gerrit Cole le mois dernier, propulse la masse salariale de l’équipe face à la taxe de luxe à environ 248 millions US. Il s’agit du seuil où prend force le taux de taxe de luxe le plus élevé.

Le contrat accordé à Gardner inclut un boni de signature de 2 millions US et un salaire de base de 8 millions US. Les Yankees ont l’option de renouveler le contrat de Gardner pour une somme de 10 millions US en 2021, ou de racheter son contrat en versant 2,5 millions US.

Les Yankees ont fait une place à Gardner au sein de leur formation en désignation pour assignation le lanceur gaucher Stephen Tarpley.

La saison dernière, Gardner a touché un salaire de 7,5 millions US et un montant de 2 millions US en rachat après que les Yankees eurent décidé de ne pas se prévaloir de l’option pour 2019 incluse dans son ancien contrat.

Rare frappeur gaucher chez les Yankees dans un alignement largement dominé par des frappeurs droitiers, Gardner a présenté une moyenne au bâton de ,251 la saison dernière. Il a établi des sommets personnels en carrière avec 28 circuits et 74 points produits.

Gardner est le joueur comptant le plus d’ancienneté avec les Yankees, lui qui a passé la totalité de ses 12 saisons dans les Ligues majeures avec la formation du Bronx. En carrière, sa moyenne au bâton s’élève à ,260, avec 124 circuits et 524 points produits.

Gardner devrait amorcer la prochaine saison au champ centre pendant que Aaron Hicks se remettra d’une opération de type Tommy-John effectuée pendant l’entre-saison. Une fois que Hicks sera de retour, Gardner devrait être muté au champ gauche.