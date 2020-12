(New York) Le receveur James McCann et les Mets de New York seraient sur le point de conclure une entente de quatre saisons et 40 millions US, samedi, tandis que l’équipe tente de rebâtir son effectif depuis son achat par l’homme d’affaires Steve Cohen.

Ben Walker

The Associated Press

Une source au fait de l’entente a confirmé les détails à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisqu’il n’y a toujours rien d’annoncé officiellement.

McCann a représenté les White Sox de Chicago au match des étoiles en 2019, après avoir présenté une moyenne au bâton de ,273 avec 18 circuits et 60 points produits. Il a frappé pour ,289 avec sept longues balles et 15 points produits en 31 rencontres la saison dernière avec eux, alors qu’il partageait la tâche derrière le marche avec Yasmani Grandal.

La semaine dernière, les Mets ont offert un pacte de deux ans et 15 millions au releveur Trevor May. Il s’agissait de la première décision prise sous l’égide de Cohen, qui a acheté la concession new-yorkaise pour 2,42 milliards le mois dernier.

Les Mets n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis leur défaite lors du match entre équipes repêchées de la Ligue nationale en 2016. Ils ont présenté un dossier de 26-34 la saison dernière, avec Wilson Ramos et Robinson Chirinos derrière le marbre.