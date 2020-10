La vente des familles Wilpon et Katz à Cohen est évaluée entre 2,4 et 2,45 milliards US, une somme record pour un club de baseball. La vente devrait être conclue d’ici 10 jours.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les propriétaires d’équipes du Baseball majeur ont approuvé vendredi la vente des Mets de New York au gestionnaire de fonds spéculatifs et milliardaire Steve Cohen.

Ronald Blum

The Associated Press

La vente des familles Wilpon et Katz à Cohen est évaluée entre 2,4 et 2,45 milliards US, une somme record pour un club de baseball. La vente devrait être conclue d’ici 10 jours.

Cohen contrôlera 95 % du club, tandis que les Wilpon et les Katz conservent 5 % de l’équipe.

À la suite de cette transaction, l’ex-directeur général des Mets Sandy Alderson reviendra dans le giron de l’équipe à titre de président.

Le maire de New York., Bill De Blasio, a indiqué que la ville ne s’opposait pas à la vente. Elle aurait pu s’opposer au transfert du bail du Citi Field, domicile des Mets depuis 2009.

Âgé de 64 ans, Cohen est président et chef de la direction de Point73 Asset Management.

Fred Wilpon est devenu actionnaire de contrôle du club quand il a racheté les parts de la maison d’édition Doubleday en 2002.

Pas d’assises d’hiver en 2020

Par ailleurs, le Baseball majeur a annoncé vendredi l’annulation de deux de ses principaux évènements de la saison morte, la réunion des gouverneurs et les Assises d’hiver.

La réunion des gouverneurs, qui devait avoir lieu en novembre, à Arlington, au Texas, aura lieu de façon virtuelle, tout comme les Assises d’hiver, prévues en décembre à Dallas.