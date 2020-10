Giancarlo Stanton a frappé un grand chelem et les Yankees de New York ont pris les commandes de leur série de deuxième tour, lundi, infligeant un revers de 9-3 aux Rays de Tampa Bay.

La Presse Canadienne

Stanton a réussi un coup de canon avec les buts remplis en neuvième, envoyant la balle au-dessus de la clôture du champ centre.

Plus tôt dans la manche, Aaron Hicks a porté le score à 5-3 avec un simple d’un point.

Est alors venu marquer Kyle Higashioka, auteur d’un circuit égalisateur, quatre manches plus tôt.

Plus tard en cinquième, Aaron Judge a brisé l’impasse à l’aide d’un circuit.

Le deuxième match sera présenté mardi, à 20 h 00. Deivi Garcia, 21 ans, tentera d’aider les Yankees à prendre un coussin de deux matches. Il affrontera Tyler Glasnow.

Garcia a offert un rendement de 3-2 en septembre. Glasnow a signé la victoire à ses neuf dernières sorties.

Auteur de trois coups sûrs, Hicks a aussi obtenu un ballon sacrifice, lors du premier tour au bâton des New-Yorkais.

Gerrit Cole a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, allouant trois points et six coups sûrs. Il n’a pas été battu depuis le 5 septembre, montrant depuis une fiche de 5-0.

Clint Frazier a également frappé un circuit pour les Yankees.

Randy Arozarena et Ji-Man Choi ont cogné des longues balles dans une cause perdante.

Lors des séries cette année, les clubs ayant claqué plus de circuits que l’adversaire ont une fiche de 13-0.

Yandy Diaz et Brandon Lowe, les deux premiers frappeurs des Rays, ont connu un match combiné de 0 en 7. Trois des six coups sûrs de l’équipe sont venus d’Arozarena.

Blake Snell a permis quatre points et six coups sûrs en cinq manches.