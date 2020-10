Les Marlins ont balayé la série de premier tour 2-0 et affronteront les Braves d’Atlanta en série de sections à compter de mardi.

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Garrett Cooper a claqué un circuit contre Yu Darvish lors d’une poussée de deux points en septième manche, Sixto Sanchez a été dominant au monticule pendant cinq manches et les Marlins de Miami ont gagné une première série en 17 ans à la suite d’une victoire de 2-0 face aux Cubs de Chicago, vendredi.

Andrew Seligman

Associated Press

Les Marlins ont balayé la série de premier tour 2-0 et affronteront les Braves d’Atlanta en série de sections à compter de mardi, à Houston.

Cooper a ouvert le pointage après deux retraits en septième avec une longue balle au champ gauche. Matt Joyce a suivi avec un double, puis Miguel Rojas a mis fin à la journée de travail de Darvish avec un simple d’un point.

« C’est probablement la plus belle sensation de ma carrière, le plus gros circuit de ma carrière, a dit Cooper. Je ne sais pas comment l’expliquer. »

De son côté, Sanchez a muselé les frappeurs des Cubs, les limitant à quatre coups sûrs. Il a aussi donné deux buts sur balles et a atteint deux frappeurs.

Brandon Kintzler, un ancien des Cubs, a donné un double à Jason Heyward pour commencer la neuvième. Il a toutefois retiré les trois frappeurs suivants sur des prises, agitant le poing après avoir mis fin à la rencontre.

Darvish a été débité de deux points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.

Les Cubs – derniers dans les Majeures avec une moyenne au bâton globale de ,220 pendant la saison – ont frappé seulement cinq coups sûrs vendredi, après en avoir cogné seulement quatre dans une défaite de 5-1, mercredi.

« C’était comme si nous devions jouer contre l’autre équipe et nos problèmes, a dit l’avant-champ des Cubs Javier Baez. Nous n’avons jamais pris notre élan. Nous n’avons pas levé notre niveau de jeu et les choses n’ont pas tourné en notre faveur. »

Les Marlins avaient perdu 105 matchs en 2019 et sont devenus la première équipe à accéder aux séries un an après une campagne de 100 défaites. Ils ont terminé au deuxième rang de la section Est de la Nationale avec une fiche de 31-29, même s’ils ont été affectés par une éclosion de coronavirus tôt dans la campagne.

« Ce que nous avons répété toute la saison, c’est “pourquoi pas nous ?”, a dit le gérant des Marlins, Don Mattingly. Avec les lanceurs que nous avons, vous pouvez faire ce que vous voulez.

« Si nos lanceurs jouent à la hauteur de leur capacité, nous pouvons neutraliser n’importe quelle équipe. »

Les Marlins n’ont toujours pas perdu une seule série dans leur histoire, eux qui ont remporté la Série mondiale lors de leurs deux seules autres participations en 1997 et 2003.