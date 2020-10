PHOTO GREGORY BULL, ASSOCIATED PRESS

(San Diego) Paul Goldschmidt a frappé un circuit de deux points en première manche et les Cardinals ont défait les Padres 7-4, mercredi, lors du premier match de la série opposant St. Louis à San Diego.

Bernie Wilson

Associated Press

Les Cards ont filé vers la victoire après une première manche de quatre points.

Après la longue balle de Goldschmidt, Dylan Carlson a frappé un double et a croisé le marbre en vertu d’un simple de Yadier Molina.

Paul deJong a alors réussi un double ; Molina est allé au troisième coussin, avant de marquer grâce au ballon sacrifice de Matt Carpenter.

Les Padres ont grugé un point à leur premier tour au bâton. Le résultat d’un ballon sacrifice d’Eric Hosmer, après un but sur balles à Fernando Tatis fils et un simple de Manny Machado.

San Diego a aussi obtenu un ballon sacrifice en deuxième mais les Cardinals ont répondu avec deux points en troisième, via des simples opportuns de DeJong et Carpenter.

Les Padres se sont de nouveau approchés à deux points avant un simple d’un point de Dexter Fowler, en neuvième.

Alex Reyes s’est chargé des quatre derniers retraits, inscrivant le sauvetage.

Les deux jours de repos avant le début de la série ont été particulièrement appréciés chez les Cards après 53 matchs en 44 jours, une séquence avec seulement deux jours de répit.

« C’était très bien. Nous en avions besoin, a dit Goldschmidt. Vous ne pouvez pas être à 100 % en jouant à peu près sans arrêt pendant un mois et demi. C’était agréable de pouvoir recharger les batteries et bien se préparer. »

Chris Paddack a donné six points et huit coups sûrs en deux manches et un tiers.

St. Louis a été agressif « dès le premier tir et ils ont cogné certaines balles très durement, a dit le gérant des Padres, Jayce Tingler. Chris n’a jamais pu être confortable. »

Kwang-Hyun Kim a alloué trois points et cinq coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Carlson s’est également distingué en septième en plongeant au champ gauche, pour capter une frappe de Machado.

Molina disputait un 99e match en séries ; il partage le sixième rang de l’histoire avec Tino Martinez.

Harrison Bader a été retiré cinq fois au bâton. Il a toutefois eu la satisfaction du dernier retrait du match en captant le ballon de Wil Myers à la clôture, au champ centre.

Adam Wainwright des Cards et Zach Davies des Padres seront les lanceurs partants lors du deuxième match, jeudi (17 h).