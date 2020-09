(Philadelphie) Les Blue Jays de Toronto ont encaissé un sixième revers de suite, s’inclinant 3-1 face aux Phillies de Philadelphie, samedi.

La Presse Canadienne

Les deux équipes ont frappé un total d’un seul coup sûr lors des quatre premières manches, puis Travis Shaw a donné les devants aux Blue Jays avec un circuit en solo contre Vince Velasquez en cinquième manche.

Les Phillies ont vite répliqué avec deux points et cinq coups sûrs aux dépens de Hyun Jin Ryu. Andrew Knapp et Andrew McCutchen ont frappé des simples productifs.

Ryu (4-2) a accordé deux points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

« Il est un as et il nous a donné une chance de gagner, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, au sujet de Ryu. Tout le monde était confiant avant le match et il a fait ce qu’il avait à faire. Il nous a gardés dans le match. »

Adam Haseley a aussi cogné un simple d’un point contre A. J. Cole en huitième pour les Phillies.

Velasquez (1-1) a finalement limité les Jays à un point, deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Tommy Hunter a été parfait en neuvième et a récolté un premier sauvetage.