(Boston) Teoscar Hernandez a frappé un circuit de trois points en 10e manche, après avoir frappé le premier coup sûr des siens en septième, et les Blue Jays de Toronto ont défait les Red Sox de Boston 6-2, jeudi.

Gethin Coolbaugh

Associated Press

Les Blue Jays ont donc commencé une série de cinq matchs au Fenway Park en inscrivant une septième victoire en 10 rencontres. Les Red Sox ont encaissé un quatrième revers de suite.

Hernandez a claqué un tir du releveur Phillips Valdez (1-1) dans l’enclos des Red Sox au champ droit. Lourdes Gurriel fils a ajouté un circuit en solo pour couronner la poussée de quatre points des Jays en 10e manche.

Hernandez avait aussi frappé un simple contre le Monstre vert aux dépens de Martin Perez pour commencer la septième manche. Il s’agissait du premier coup sûr des Jays. Perez a finalement quitté la rencontre après deux retraits en septième et après avoir accordé un point et trois coups sûrs.

La victoire est allée au dossier de Rafael Dolis (2-1), qui a oeuvré pendant une manche et un tiers.

Jackie Bradley fils a frappé un circuit en solo et produit les deux points des Red Sox.

Taijuan Walker a accordé deux points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers à son deuxième départ avec les Blue Jays.