PHOTO ORLANDO RAMIREZ, USA TODAY SPORTS

Austin Nola a amorcé 23 matchs derrière le marbre cette saison. Joueur polyvalent, Nola a aussi joué aux premier, deuxième et troisième buts et a aussi été envoyé au champ cette saison avec les Mariners. On le voit ci-haut juste après avoir retiré au marbre Eric Hosner, des Padres de San Diego, le 27 août.