(Atlanta) Ian Anderson a été solide à ses débuts dans les Majeures, muselant les Yankees durant six manches et les Braves d’Atlanta ont mis fin à la séquence de 20 victoires de Gerrit Cole en l’emportant 5-1 face à la formation new-yorkaise, lors du premier duel d’un programme double.

Associated Press

Ronald Acuña fils a célébré son retour dans la formation en cognant une longue balle à 473 pieds du marbre aux dépens de Cole.

Anderson (1-0) a donné un énorme coup de main à la rotation de lanceurs des Braves, qui a été largement diminuée. Le droitier de 22 ans, troisième choix total du repêchage de 2016, n’a pas alloué de coup sûr jusqu’à ce que Luke Voit frappe son 11e circuit de la saison en sixième manche.

Il s’agit du seul coup sûr alloué par Anderson en six manches de travail. Il a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé deux buts sur balles avant que Shane Greene prenne la relève en septième.

Dansby Swanson et Marcell Ozuna ont aussi frappé des circuits contre Cole (4-1), qui a subi un premier revers depuis le 22 mai 2019.

Phillies 3 Nationals 2

Rhys Hoskins a cogné un troisième circuit et les Phillies de Philadelphie ont remporté un troisième match de suite, battant les Nationals de Washington au compte de 3-2.

Bryce Harper a produit un 20e point, résultat d’un simple qui a brisé l’impasse de 2-2, en septième.

Aaron Nola (3-2) a retiré huit frappeurs au bâton en sept manches, allouant deux points et cinq coups sûrs.

Juan Soto a frappé une huitième longue balle dans une cause perdante.

Marlins 4 Mets 5

Brandon Nimmo et Michael Conforto ont frappé des circuits dans une victoire des Mets de New York aux dépens des Marlins de Miami, 5-4.

Les deux joueurs ont fourni leur cinquième longue balle de la saison.

Jacob deGrom a retiré 14 frappeurs en sept manches, allouant un seul point, mais le gain est allé à Brad Brach (1-0).

Les Marlins avaient gagné trois matchs d’affilée.

Royals 5 Cardinals 6

Kolten Wong a obtenu un but sur balles, alors que les sentiers étaient remplis, pour couronner une remontée de quatre points en neuvième manche et les Cardinals de St. Louis sont venus à bout des Royals de Kansas City 6-5.

Tyler O’Neill a nivelé la marque en frappant un simple de deux points, avec deux retraits au compteur. La balle est passée tout juste par-dessus le gant du troisième but Maikel Franco.

Wong a par la suite obtenu son but sur balles aux dépens de Randy Rosario (0-1).

Alex Reyes (1-0) a récolté la victoire.

Ryan McBroom et Cam Gallagher ont cogné des circuits pour les Royals.

Trois matchs reportés en lien au dossier Jacob Blake

Dans la foulée du geste des Bucks à Disney, qui a mené au report de trois matchs de la NBA, trois matchs ont aussi été reportés dans le baseball majeur.

Les matchs reportés sont Reds-Brewers, Mariners-Padres et Dodgers-Giants.

Dee Gordon, des Mariners, a dit que la décision a fait l’unanimité dans le vestiaire.

« Ce pays a de vrais problèmes, a écrit Gordon via son compte Twitter. Pour mes coéquipiers et moi, les injustices, la violence et le racisme systémique est quelque chose que nous prenons vraiment à cœur. Ça n’a pas seulement un impact sur notre communauté, mais directement sur ma famille et mes amis. Nous avons choisi, à l’unanimité, de ne pas jouer ce soir. »

« Au lieu de regarder notre match, nous espérons que les gens vont se concentrer sur des choses un peu plus importantes que les sports. »

Blake, qui est Noir, a reçu sept balles dans le dos dans un incident impliquant la police dimanche à Kenosha, au Wisconsin.

Les policiers ont tiré plusieurs fois sur l’homme de 29 ans. L’avocat de la famille a dit que Blake est paralysé et qu’il faudrait « un miracle » pour qu’il puisse marcher à nouveau.