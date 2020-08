Nelson Cruz a frappé son 11e circuit et les Twins du Minnesota ont eu raison des Indians de Cleveland 3-2, lundi, remportant ainsi un troisième match d’affilée.

Associated Press

Cruz a égalé le score à 1-1 en quatrième.

Deux manches plus tard, Miguel Sano a cogné une longue balle de deux points.

Kenta Maeda (4-0) a continué d’exceller, donnant un point en cinq manches. Il a disposé de sept frappeurs au bâton. Sa moyenne est 2,21.

Taylor Rogers a inscrit un septième sauvetage.

Cubs 9 Tigers 3

Javier Baez a réussi deux circuits et David Bote a aussi cogné une longue balle, aidant les Cubs de Chicago à vaincre les Tigers de Detroit, 9-3.

Les Tigers n’ont pas gagné deux matchs de suite depuis une séquence de quatre victoires, du 7 au 10 août.

Athletics 2 Rangers 3

Dans un match où le score n’a pas changé après la deuxième manche, les Rangers du Texas ont mis fin à une série de huit défaites en battant les A’s d’Oakland, 3-2.

Isiah Kiner-Falefa a porté le score au compte final avec un circuit, son premier en 2020.

Lance Lynn (4-0) a lancé durant six manches, retirant huit frappeurs sur des prises.

Jonathan Hernandez a obtenu cinq retraits et Rafael Montero quatre, inscrivant un sixième sauvetage.

En neuvième, les buts étaient remplis avec un seul retrait. Matt Olson a été retiré sur des prises, puis Matt Chapman l’a été sur un ballon au champ droit.

Angels 4 Astros 11

Framber Valdez a retiré 11 frappeurs sur des prises en sept manches de travail, Carlos Correa a produit trois points et les Astros de Houston ont mis fin à une séquence de trois revers en battant les Angels de Los Angeles 11-4.

Le frappeur vedette des Angels, Albert Pujols, a surpassé Alex Rodriguez au chapitre du plus grand nombre de points produits en carrière. Il a récolté son 2087e point produit en frappant un simple. Seuls Babe Ruth (2214) et Hank Aaron (2297) ont fait mieux que lui dans l’histoire du baseball majeur.

Les Astros menaient par un point en sixième manche avant que Correa ne leur donne un coussin intéressant grâce à un double au champ gauche.

Valdez (3-2) a concédé six coups sûrs et quatre points pour récolter son troisième gain d’affilée. Il a terminé sa soirée de travail en retirant Shohei Ohtani et Mike Trout.