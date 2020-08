(Cleveland) Le gérant des Indians de Cleveland Terry Francona n’était pas au banc de l’équipe vendredi, lors du premier match de la série opposant les siens aux Tigers de Detroit.

Associated Press

Francona est toujours en train de récupérer suite à une intervention médicale qu’il a subie pour régler un problème gastro-intestinal.

À l’heure actuelle, l’équipe n’a toujours pas annoncé s’il allait s’absenter pour le restant de la série. Le président des opérations baseball des Indians, Chris Antonetti devrait s’adresser aux médias un peu plus tard à ce sujet.

Le gérant de 61 ans est aux prises avec cette condition médicale depuis près d’un an. Il n’a pas été en mesure de voyager avec l’équipe lors de ses plus récents périples à Detroit et à Pittsburgh. Cette petite pause lui a permis de recevoir quelques traitements à la Clinique de Cleveland.

Les Indians espéraient pouvoir retrouver Francona de retour à Cleveland, mais il n’est toujours pas en mesure de retourner au boulot pour le moment. Il a raté 11 matchs en tout en raison de sa maladie.

L’instructeur au premier but, Sandy Alomar fils, occupera le poste de Francona jusqu’à son retour.