(Denver) Le Longueuillois Abraham Toro a frappé un circuit de trois points et les Astros de Houston ont mérité un huitième gain de suite, 10-8 aux dépens des Rockies du Colorado.

Associated Press

Toro a cogné sa deuxième longue balle de la saison en cinquième, portant le score à 10-3 Houston.

Jose Altuve et Kyle Tucker ont chacun produit deux points. Tucker a obtenu un troisième triple en deux jours.

German Marquez (2-4) a été victime de 10 points en cinq manches.

Ryan McMahon a cogné deux circuits pour les Rockies, qui comptent un seul gain à leurs huit derniers matchs. Nolan Arenado a aussi frappé un coup de canon.

Le dernier retrait a été un catch en plongeant de Josh Reddick au champ droit, sur une flèche de Trevor Story.

Les Astros se dirigent vers San Diego pour une série de trois matchs face aux Padres, à compter de vendredi.

Indians 2 — Pirates 0

Shane Bieber a retiré 11 frappeurs sur des prises et les Indians de Cleveland ont blanchi les Pirates de Pittsburgh 2-0, complétant ainsi le balayage de trois rencontres.

Bieber (5-0) a passé 65 frappeurs dans la mitaine en 40 manches et deux tiers cette saison, ce qui constitue un sommet dans les Majeures. Il a alloué six coups sûrs en six manches.

Oliver Perez, Nick Wittgren, James Karinchak et Brad Hand ont conjugué leurs efforts pour confirmer le blanchissage des Indians, qui ont signé un sixième gain consécutif. Hand a obtenu un septième sauvetage en autant d’occasions.

Reds 4 — Cardinals 5

Kolten Wong a réussi un simple d’un point et les Cardinals de St. Louis sont venus de l’arrière grâce à trois points en neuvième manche pour l’emporter 5-4 face aux Reds de Cincinnati.

Yadier Molina a produit trois points, dont un à la suite d’un simple en neuvième manche. Il s’agissait de sa première apparition depuis qu’il a été atteint de la COVID-19.

Les Cardinals ont placé les quatre premiers frappeurs sur les sentiers en neuvième manche contre le stoppeur Raisel Iglesias (1-2). Molina a réduit l’écart à 4-3 et Iglesias a envoyé un coureur au marbre en raison d’une feinte illégale, mettant la table pour le coup sûr de Wong.

Rangers 7 — Padres 8 (10 manches)

Les Padres de San Diego ont eu besoin d’un point non mérité en 10e manche pour venir à bout des Rangers du Texas.

Les Padres ont balayé cette série de quatre duels contre les Rangers et ils sont devenus la première équipe de l’histoire des Majeures à réussir un grand chelem lors de quatre parties consécutives.

Eric Hosmer a fourni le circuit historique lorsqu’il a catapulté une offrande de Kyle Gibson par-dessus la clôture du champ droit, en cinquième manche. Austin Hedges, Fernando Tatis fils et Manny Machado l’ont précédé au marbre.