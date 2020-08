La ligue a décidé de reporter toute la série du week-end entre les deux équipes de New York « par prudence et pour permettre des tests supplémentaires et la recherche des gens qui auraient été en contact avec les personnes infectées. »

(New York) Le Baseball majeur a décidé de reporter la série entre les Mets et les Yankees de New York ce week-end après que deux membres des Mets aient été déclarés positifs à la COVID-19.

Associated Press

La ligue souhaite laisser plus de temps pour tester les membres de l’équipe des Mets et retracer les personnes qui auraient pu être en contact avec les cas positifs.

Les Mets ont disputé leur match jeudi soir à Miami et le match d’ouverture de la série contre les Yankees de vendredi a été reporté jeudi, après l’obtention des résultats positifs au coronavirus.

PHOTO ANDY MARLIN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Brad Brach a raté le camp d’entraînement des Mets, s’étant déclaré positif à la COVID-19. Mais les tests positifs sont les premiers confirmés au sein de l’organisation des Mets depuis le début de la saison. Ci-haut, Brach et le receveur Tomas Nido célébrant une victoire des Mets le 13 août contre les Nationals de Washington.

La ligue a décidé de reporter toute la série du week-end entre les deux équipes de New York « par prudence et pour permettre des tests supplémentaires et la recherche des gens qui auraient été en contact avec les personnes infectées. »

Les Mets sont rentrés à domicile jeudi soir et sont à New York. Les deux membres de l’équipe qui ont déclaré positifs sont demeurés à Miami.

Déjà 36 matchs reportés à cause de la COVID-19

La ligue a maintenant reporté 36 matchs cette saison en raison de tests positifs au coronavirus. Il y a eu d’abord l’éclosion au sein des Marlins de Miami, et par la suite quelques cas chez les Phillies de Philadelphie, les Cardinals de St. Louis, les Reds de Cincinnati et les Mets. Les Yankees ont vu leur horaire interrompu à deux reprises malgré l’absence de tests positifs depuis le jour de l’ouverture.

Les tests positifs sont les premiers confirmés au sein de l’organisation des Mets depuis le début de la saison. Le droitier Brad Brach a raté le camp d’entraînement et a confirmé que c’était parce qu’il avait contracté le coronavirus.

La MLB a déclaré vendredi que sept des 12 485 échantillons prélevés la semaine dernière auprès des joueurs et des entraîneurs avaient renvoyé des résultats positifs à la COVID-19, un taux positif de 0,05 %.

Trois cas positifs étaient des joueurs et quatre étaient des membres du personnel. De tous les échantillons recueillis par la MLB cette saison, 0,1 % sont revenus positifs et 19 équipes ont eu un joueur ou un membre du personnel qui a été infecté par le coronavirus.