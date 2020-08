(Boston) Menés par Rafael Devers, auteur d’un coup de circuit et de trois points produits, les Red Sox de Boston ont mis fin à leur vilaine séquence de neuf défaites mercredi après-midi, l’emportant 6-3 face aux Phillies de Philadelphie.

Associated Press

Ce faisant, les Red Sox ont évité de subir un 10e revers d’affilée pour la première fois depuis 2014. En l’emportant, les Red Sox ont également interrompu la série de quatre victoires des Phillies, qui avaient signé un gain de 13-6 lors du premier de la série de deux matchs, mardi.

Devers a complété sa journée de travail avec trois coups sûrs pendant que Jackie Bradley fils ajoutait deux points produits.

La victoire est allée au dossier du releveur Austin Brice (1-0), qui a blanchi les Phillies en une manche et un tiers de travail.

Le partant Jake Arrieta (1-3) a subi le revers après avoir donné quatre points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers. Arrieta a été victime du circuit de Devers en troisième manche.

Reds 0 et Royals 4, puis Reds 5 et Royals 0

Brad Keller a blanchi l’adversaire durant six manches et deux tiers et les Royals de Kansas City ont bien entamé un programme double, gagnant 4-0 devant les Reds de Cincinnati.

Keller (3-0) a limité les Reds à trois simples. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Trevor Rosenthal s’est occupé du reste en quatre tirs, obtenant un sixième sauvetage.

Ryan O’Hearn a cogné un simple de deux points en première manche.

Chez les Reds, le Canadien Joey Votto a été 0 en 3, en plus de commettre une erreur.

Le deuxième match a été à sens unique en faveur des Reds, 5-0.

Tous les points sont venus de longues balles, dont le neuvième coup de canon de Nick Castellanos.

En trois manches, Matt Harvey (0-1) a permis trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Rays 4 —Yankees 2

Les Rays de Tampa Bay ont dénoué l’impasse avec deux points en huitième, filant vers un gain de 4-2 face aux Yankees de New York.

Des simples productifs de Michael Brosseau et Willy Adames ont orienté les Rays vers un quatrième gain de suite.

Luke Voit a frappé un neuvième circuit pour les Yankees.

Gerrit Cole a obtenu 10 retraits au bâton en six manches et deux tiers. Il a donné deux points et six coups sûrs.

Tigers 3 — White Sox 5

Jose Abreu et Edwin Encarnacion ont fait la différence avec des circuits en huitième, guidant les White Sox à la victoire face aux Tigers de Detroit, 5-3.

Alex Colome a inscrit un sixième sauvetage pour les White Sox, qui sont invaincus à leurs quatre derniers matchs.

Jeimer Candelario a frappé un circuit et un double pour les Tigers. Le club subissait un huitième revers d’affilée.

Brewers 9 — Twins 3

Ryan Braun a claqué un premier circuit en 2020 et les Brewers de Milwaukee ont corrigé les Twins du Minnesota, 9-3.

Braun, Avisail Garcia et Christian Yelich ont réussi des circuits de deux points. Celui de Keston Hiura a été frappé en solo.

Marwin Gonzalez a cogné un circuit pour les Twins, qui avaient gagné leurs trois derniers matchs.