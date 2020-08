Le Longueuillois Abraham Toro a marqué le point gagnant en 11e manche, propulsant les Astros de Houston vers une sixième victoire de suite — un gain de 2-1 face aux Rockies du Colorado, mardi.

Associated Press

Le pointage était de 0-0 après les neuf manches réglementaires en vertu du brio des partants Zack Greinke et Antonio Senzatela. Les deux ont œuvré pendant huit manches et ont accordé chacun trois simples et aucun but sur balles. Greinke a retiré sept frappeurs sur des prises pour les Astros, un de plus que Senzatela.

Les deux équipes ont marqué chacune un point en 10e, puis Toro a commencé la 11e manche au deuxième coussin. Après un but sur balles intentionnelles et un amorti sacrifice, Myles Straw a frappé un simple au champ gauche aux dépens de Jairo Diaz (0-1), permettant à Toro de croiser le marbre.

La victoire est allée au dossier d’Andre Scrubb (1-0), qui a blanchi les Rockies en début de 11e manche.

Reds-Royals (remis)

Le match entre les Reds et les Royals de Kansas City prévu mardi a été reporté à mercredi, dans le cadre d’un programme double, afin que Cincinnati puisse effectuer plus de tests après qu’un joueur a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au cours du week-end.

PHOTO DAVID KOHL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les Reds et les Royals ont disputé des matchs la semaine dernière, mais celui de mardi est reporté au moins jusqu’à demain pour permettre aux Reds de faire d’autres tests à la suite d’un test positif durant la fin de semaine.

Les joueurs, les entraîneurs et les autres membres de l’organisation des Reds ont été soumis à de nouveaux tests de dépistage samedi et dimanche, après qu’un joueur a été mis en quarantaine en raison d’un diagnostic positif. Les deux derniers matchs de leur série contre les Pirates de Pittsburgh au Great American Ball Park ont été remis, et les Reds prévoyaient se rendre à Kansas City tôt mardi matin.

Les Reds et les Royals devront maintenant disputer leur série de deux matchs la même journée, mercredi. Le premier affrontement commencera à 16 h 05, heure locale, et le deuxième se mettra en branle après une pause de 30 minutes. Chaque match s’étalera sur sept manches.