Bo Bichette et Kurt Suzuki

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Kurt Suzuki a donné les devants aux Nationals avec un double de deux points et Washington a eu raison des Blue Jays de Toronto 6-4, jeudi.

Associated Press

Suzuki a cogné le coup de deux buts en troisième manche, procurant les devants 2-1 aux siens. Les Nationals sont restés aux commandes, méritant un deuxième gain d’affilée, à la suite de trois revers.

Michael A. Taylor a fourni un circuit de deux points, tandis que Starlin Castro a réussi trois simples et un double.

« Je me sens bien et je frappe la balle durement », a dit Castro dont la moyenne est ,360 en sept matchs, à sa première saison avec les Nationals.

Carter Kieboom a frappé deux simples et a soutiré deux buts sur balles, marquant deux fois.

Du côté des Blue Jays, Teoscar Hernandez a frappé deux circuits dans un match pour la deuxième fois en 2020.

Cavan Biggio a aussi cogné la longue balle, tandis que Lourdes Gurriel fils a obtenu un simple d’un point.

De retour au jeu après une absence de trois matchs (arrière de la cuisse), Bo Bichette a claqué deux doubles. Il est venu marquer sur le simple de Gurriel.

Hyun-Jin Ryu (0-1) a permis cinq points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Il a une moyenne de 8,00. Toronto lui a donné un contrat de 80 millions sur quatre ans après qu’il ait fini deuxième au scrutin du Cy Young de la Nationale avec les Dodgers, en 2019.

« J’ai essayé de reproduire ce qui a déjà fonctionné contre eux, a dit Ryu, à l’aide d’un interprète.

La saison dernière, il a offert une moyenne de 1,37 contre les Nationals.

Le gain est allé au releveur Ryne Harper (1-0), qui a oeuvré pendant une manche et deux tiers.

Daniel Hudson a récolté le sauvetage.

Ni les Jays ni les Nationals ne vont rejouer avant mardi, résultat de la COVID-19.

Washington devait rendre visite aux Marlins vendredi, mais il y a de nombreux cas du virus parmi ces derniers.

Les Blue Jays pensaient jouer à Philadelphie, en fin de semaine, mais cela est remis aussi : les Phillies viennent de recevoir les Marlins.

Les gérants des Blue Jays et des Nationals, Charlie Montoyo et Dave Martinez, ont dit que leurs clubs vont rester dans la capitale américaine pour s’entraîner, samedi et dimanche.

“J’essaie juste de rester positif. C’est pour ça que vous me voyez souriant, a dit Montoyo. Il faut composer avec ça. »