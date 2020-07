Dans tous les stades du Baseball majeur, il y a des balles éparpillées çà et là dans les gradins : il n’y a pas la ruée habituelle de partisans à leur poursuite lors de cette saison écourtée de 60 matchs en raison de la pandémie de COVID-19.

(Oakland) Mookie Betts a effectué un attrapé en courant et il a immédiatement aperçu quelque chose par-dessus le mur au champ du Doger Stadium : une balle abandonnée.

Janie McCauley

Associated Press

Après avoir signé un contrat de 12 ans d’une valeur de 365 millions US, Betts ne rechigne pas à faire un peu de ménage à ses débuts avec les Dodgers. Il a allongé le bras, saisi la balle et l’a lancée par-dessus la clôture du champ droit.

Pas d’amateurs pourchassant les balles

Du Target Field au PNC Park en passant par le Busch Stadium, il y a des balles éparpillées ça et là dans les gradins : il n’y a pas la ruée habituelle de partisans à leur poursuite lors de cette saison écourtée de 60 matchs en raison de la pandémie de COVID-19.

PHOTO JIM OWENS, USA TODAY SPORTS Aucune main levée pour capter une balle fausse dans les loges lors du match entre les Tigers de Détroit et les Reds de Cincinnati le 24 juillet 2020 à Cincinnati. Juste un caméraman solitaire.

Aucune bousculade pour des souvenirs au balcon. Aucune course dans les estrades populaires après un circuit. Aucune main levée pour capter une balle fausse dans les loges.

Quelques équipes ont été plus actives lorsqu’il est question de cueillette des balles. Dans le cas des Dodgers, Betts a dû lui-même récupérer l’objet abandonné, jeudi soir, lors du match d’ouverture contre les Giants de San Francisco.

Chez les Mets, à New York, on a rapidement envoyé quelqu’un chercher la balle que le des Braves d’Atlanta Adam Duvall a claquée dans les gradins et qui est tombée en plein sur la réplique en carton du chien du joueur des Mets Jeff McNeil.

« J’imagine qu’on va faire des économies, a ironisé le gérant des Angels de Los Angeles, Joe Maddon. Quelqu’un ira les cueillir après le match, c’est sûr. Tout dans cette saison est différent. On commence à s’habituer. »

Certaines équipes ont décidé de poster la balle aux partisans si elle atteignait leur réplique en carton dans les gradins.

Le partisan de longue date des Athletics d’Oakland Richard Lovelady a été chanceux vendredi, grâce à sa réplique en carton. Elle a été atteinte par le joueur de premier but des Athletics Matt Olson.

PHOTO JIM OWENS, USA TODAY SPORTS Aucune course dans les estrades populaires après un circuit...

« Mon premier match des Athletics a eu lieu quand j’avais cinq ans, en 1973. Je suis allé voir bien des matchs au fil des années et je ne suis jamais passé près de capter une balle fausse ou un circuit, a écrit Lovelady dans un courriel. Grâce à ma famille et mes collègues de travail, qui m’ont acheté ma réplique en carton, ma léthargie est maintenant terminée ! »

Laissez les balles là où elles tombent, propose Justin Upton

Lorsque les partisans reviendront dans les stades, le puissant cogneur des Angels Justin Upton croit qu’ils devraient avoir l’occasion de cueillir les balles éparpillées aux quatre coins du stade.

Ce serait bien quand les partisans reviendront. Je crois qu’ils devraient laisser les balles où elles sont, tant que ça ne devient pas exagéré. Il faudrait permettre aux partisans de marcher dans le stade et peut-être cueillir une balle à leurs pieds. Le cogneur des Angels Justin Upton

Il n’en restera peut-être pas beaucoup au Minnesota cependant.

Dustin Morse, le directeur des communications des Twins, sera probablement le joueur le plus utile cette saison en ce qui a trait à la cueillette des balles. Du moins, il doit être en tête au classement.

Morse a passé tout le week-end d’ouverture à aller cueillir chaque balle à la suite d’un circuit d’un joueur des Twins. La tâche pourrait être lourde pendant une année, alors qu’ils ont établi un record des Majeures avec 307 coups de quatre buts la saison dernière.

Morse s’est promené dans les gradins et il a trouvé les sept premières longues balles des Twins avant de décider qu’il ne pouvait plus maintenir le rythme.

« J’annonce ma retraite. Je suis fatigué », a déclaré Morse.