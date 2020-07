(Cleveland) Le gérant Rick Renteria des White Sox de Chicago s’est réveillé lundi avec « une légère toux et une congestion nasale » et demeurera à l’écart de l’équipe en attendant les résultats de tests médicaux.

Tom Withers

Associated Press

L’instructeur adjoint Joe McEwing assumera ses fonctions jusqu’à ce que l’organisation des White Sox connaisse exactement l’état de santé de Renteria.

Le directeur général Rick Hahn a publié un communiqué dans lequel il a révélé que Renteria, qui est âgé de 58 ans, avait été transporté dans un hôpital de Cleveland pour des évaluations et des tests.

« Par mesure de prudence, “Ricky” va demeurer à l’hôtel de l’équipe et ne retournera pas à son poste tant que nous n’aurons pas reçu la confirmation des résultats des tests d’aujourd’hui », a déclaré Hahn.

L’équipe n’a pas précisé si Renteria, qui en est à sa quatrième saison à titre de gérant des White Sox, avait subi un test de dépistage pour le coronavirus.

Avant que le match de lundi contre les Indians de Cleveland ne soit officiellement reporté, McEwing avait déclaré, en vidéoconférence, qu’il avait parlé avec Renteria en plusieurs occasions et qu’il « se portait à merveille, qu’il se sentait bien. C’est simplement d’être très prudent. »

L’information au sujet de Renteria a été rendue publique dans le cadre d’une journée marquée par plusieurs nouvelles de nature médicale au baseball, la plupart liées à la COVID-19.

Deux matchs prévus lundi soir ont été reportés tandis que les Marlins de Miami sont aux prises avec une éclosion de cas de COVID-19 qui les a immobilisés à Philadelphie.

Le match d’ouverture des Marlins contre les Orioles de Baltimore a été reporté, tout comme l’affrontement que devaient livrer les Yankees de New York aux Phillies, au Citizens Bank Park.

Les Yankees auraient employé le même vestiaire qu’ont utilisé les Marlins pendant trois jours ce week-end.

Le 5 juillet, les White Sox avaient annoncé que deux joueurs avaient obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage au coronavirus.

L’équipe n’a jamais identifié les joueurs, mais le troisième-but étoile Yoan Moncada a confirmé son résultat positif après avoir rejoint ses coéquipiers.

« Nous continuons de nous concentrer sur ce que nous faisons, de prendre les mesures appropriées pour assurer le plus possible la sécurité de tout le monde », a fait remarquer McEwing.

« L’organisation et le personnel médical ont fait de l’excellent travail jusqu’à maintenant, et on souhaite que ça continue dans cette direction. »