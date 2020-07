PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Giancarlo Stanton a donné le ton avec un circuit de deux points et les Yankees de New York ont défait les Nationals de Washington 4-1, jeudi, donnant ainsi le coup d’envoi de la saison 2020 du baseball majeur.

Howard Fendrich

Associated Press

La pluie a interrompu le match en début de sixième, avec les Yankees en avance 4-1. Le délai a été long et comme le temps restait peu clément, le match a été déclaré officiel.

Stanton a claqué un circuit dès la première manche, contre Max Scherzer (0-1). Aaron Judge était sur les buts après un simple.

Adam Eaton a réduit l’écart avec un circuit contre Gerrit Cole (1-0), lors du premier tour au bâton des Nationals.

Judge et Stanton ont rebâti le coussin new-yorkais avec un double d’un point et un simple au même effet, lors des troisième et cinquième manches.

PHOTO ROB CARR, AGENCE FRANCE-PRESSE Les joueurs des deux équipes ont posé un genou au sol pour dénoncer le racisme dont font l'objet les Afro-Américains.

En cinq manches, Cole a retiré cinq frappeurs au bâton et a permis un seul but sur balles.

Avant l’hymne national, les Yankees et les Nationals ont posé un genou au sol de façon unie. Tous étaient ensuite debout pour une version enregistrée du Star-Spangled Banner.

Le lancer protocolaire a été effectué par le Dr Anthony Fauci. Il a très largement raté la cible, mais il a semblé prendre la chose de bon cœur.

Portant un masque, le Dr Fauci, grand spécialiste américain des maladies infectieuses, a envoyé le lancer très loin du marbre, à sa gauche. La balle a vite touché au sol, roulant à la droite du receveur pour l’occasion, le releveur Sean Doolittle, des Nationals.

Durant l’exercice au bâton, les joueurs des deux formations ont porté des t-shirts avec la mention Black Lives Matter.

Plus tôt jeudi, on a appris que le voltigeur de gauche Juan Soto, des Nationals, a été déclaré positif à la COVID-19. Son nom a été inscrit sur la liste des blessés.

Soto a connu des séries étincelantes l’an dernier avec cinq circuits et 14 points produits, en 17 matchs.

En saison régulière il avait frappé pour ,282, avec 34 circuits et 110 points produits.

L’athlète de 21 ans sera à l’écart jusqu’à ce qu’il reçoive deux résultats négatifs consécutifs.

PHOTO JULIO CORTEZ, AP Les Nationals ont fait une enquête épidémiologique pour retracer tous les membres de l’organisation qui seraient entrés en contact avec Soto. Ci-haut, Soto et son coéquipier Howie Kendrick (47) échangeant des high fives aériens (sans contact) après avoir marqué tous les deux le 20 juillet contre les Orioles de Baltimore.

Selon le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, Soto est « asymptomatique ».

Rizzo a ajouté que les Nats ont effectué leur enquête afin de retracer tous les membres de l’organisation qui seraient entrés en contact avec Soto. Pour l’instant, personne d’autre n’aurait reçu de diagnostic positif.

Soto avait raté les deux premières semaines du camp d’entraînement estival plus tôt ce mois-ci après être entré en contact avec quelqu’un qui avait contracté la COVID-19.

Les Yankees ont quant à eux réinséré le joueur de deuxième but DJ LeMahieu dans leur formation après qu’il ait séjourné sur la liste des blessés en raison du coronavirus.