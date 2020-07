(San Francisco) Johnny Cueto sera le lanceur partant des Giants quand ceux-ci entameront la saison au Dodger Stadium, jeudi.

Mais après, on ne sait pas trop quand il sera de retour sur la butte. Le droitier sait que dans cette année atypique, tout peut arriver - des rotations modifiées, un releveur en début de match, des formules créatives.

« J’ai l’esprit ouvert. Nous nous préparons à ce genre de choses, a dit le Dominicain. La saison va être courte. »

La pandémie a interrompu les camps en mars, juste au moment où les bras prenaient de la force.

« L’utilisation des lanceurs va être plus complexe que jamais, a dit le gérant des Brewers, Craig Counsell. C’est de l’inconnu. Je sais que nous aurons besoin de tout le monde. Les tâches de chacun pourraient être variées. »

« Un temps de préparation de trois semaines pour une saison écourtée, c’est du jamais vu, a-t-il continué. Juste ça vous indique qu’il faudra penser en dehors de la boîte. Garder une approche traditionnelle serait une erreur, à mon avis. »

Bob Melvin, qui dirige les A’s, espère quand même une sortie de 65 tirs de ses partants, au début.

« Je pense que dans l’ensemble du baseball il y aura beaucoup de départs raccourcis, a dit Melvin. Nous essayons de considérer toutes les avenues. »

De nombreuses équipes vont expérimenter.

« Je me suis beaucoup entraîné en République dominicaine, a dit Cueto. J’ai travaillé dur et je suis resté en forme. Je suis prêt. »

Les releveurs pourraient être sollicités plus longtemps, notamment. Les équipes ont droit à 30 joueurs pour les deux premières semaines, cinq de plus qu’à l’habitude. Les lanceurs ont la cote.

« [Et même là], il nous en faudra plus que le nombre permis », estime le gérant des Astros, Dusty Baker.

Le directeur général des Mets, Brodie Van Wagenen, a dit que les premières manches des rencontres seront cruciales.

« C’est certain que la durée de la saison rend chaque match d’autant plus important, a-t-il déclaré. Nous pourrions voir des départs plus courts et donc des releveurs appelés plus tôt.

« Nous aurons la mentalité que chaque retrait compte, pas seulement chaque manche. »