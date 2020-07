PHOTO ARCHIVES LA VOIX DE L'EST

Zachary Gagnon et les Guerriers blanchissent les Cards

On se doutait bien que le premier match officiel des Guerriers cette saison serait avant tout un duel de lanceurs. Il aurait probablement été sage de miser sur Conor Angel, mais c’est plutôt Zachary Gagnon qui a pris le dessus mercredi soir. Le droitier n’a pas cédé grand-chose aux Cards dans un blanchissage de 3-0 signé sur la route.

La Voix de l'Est

En plus d’espacer quatre coups sûrs en six manches de travail, le résident de Sainte-Julie a retiré neuf frappeurs sur des prises. Les locaux ont placé des coureurs en position de marquer lors de chacun des trois premières manches, mais Gagnon et sa défensive ont toujours été en mesure de fermer la porte.

