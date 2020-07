(Atlanta) Le lanceur Felix Hernandez a annoncé qu’il ne prendra part à la saison 2020, mettant un terme, temporairement du moins, à sa tentative de relancer sa carrière avec les Braves d’Atlanta.

Charles Odum

Associated Press

Le gérant Brian Snitker a fait savoir, dimanche, que le vétéran droitier de 34 ans avait choisi de ne pas jouer en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision a été prise après que Hernandez eut participé à des séances d’entraînement vendredi et samedi. Elle survient au lendemain de l’annonce, par Snitker, que quatre joueurs de l’équipe, dont le premier but étoile Freddie Freeman et le releveur Will Smith, eurent obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage à la COVID-19.

Snitker a déclaré que Hernandez a possiblement réalisé que « c’est très, très différent » maintenant alors que les joueurs doivent négocier avec les inquiétudes liées aux efforts pour entamer la saison pendant la pandémie.

« Tout le monde lui a dit que ce serait le cas, mais jusqu’à ce que vous le viviez, je ne pense pas que vous le réalisez », a déclaré Snitker.

« Avec les (résultats de) tests qui sortent, les éclosions et choses du genre, je pense que c’est dans la nature humaine d’analyser tout ça quand ça peut toucher des membres de votre famille et des enfants. Il s’agit de situations qui ne sont pas réelles tant que nous ne sommes pas arrivés ici et que nous les vivons. »

Vainqueur du trophée Cy Young dans la Ligue américaine avec les Mariners de Seattle en 2010, Hernandez avait besoin d’un nouveau départ après la pire saison de sa carrière en 2019. Le droitier surnommé « King Felix » a affiché un dossier de 1-8 et une moyenne de points mérités de 6,40 en 15 départs, et a perdu sa place au sein de la rotation des lanceurs partants de l’équipe.

Le 20 janvier, Hernandez a signé un contrat des ligues mineures d’une saison avec les Braves. L’entente incluait une invitation au camp d’entraînement des Ligues majeures. Il aurait reçu 1 million si son nom avait été ajouté à la formation de 40 joueurs des Braves.

Hernandez avait fait bonne impression au début du camp d’entraînement et semblait être en position pour faire sa place au sein de la rotation des partants de l’équipe avant que la pandémie de coronavirus ne repousse le début de la saison.

« Il a fait exactement ce que nous lui avons demandé de faire, soit de retirer des frappeurs adverses », a observé Snitker.

« Il n’a rien fait pour ne pas mériter un poste avec notre équipe au printemps. »

Snitker a dit ne pas savoir si Hernandez envisageait revenir avec les Braves en 2021.

Le gérant des Braves a également déclaré qu’aucune décision n’avait été prise en lien avec la lutte pour le dernier poste dans la rotation. Alors que le vétéran gaucher Cole Hamels semble destiné à commencer la saison de 60 matchs le 23 ou le 24 juillet, la rotation devrait aussi inclure Mike Soroka, Mike Foltynewicz et Max Fried.

Snitker estime qu’il compte sur amplement de profondeur parmi ses lanceurs alors que plusieurs d’entre eux, dont Kyle Wright et Bryse Wilson, demeurent en lice pour le poste de cinquième partant.