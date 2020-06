(St. Petersburg) Les ligues mineures de baseball ont officiellement annulé leurs saisons mardi, après que le baseball majeur eut décidé de ne pas fournir de joueurs à leurs équipes affiliées en raison de la pandémie de COVID-19.

Associated Press

La National Association of Professionnal Baseball Leagues, l’organisme chapeautant les ligues mineures, a fait cette annonce attendue depuis longtemps. L’entente entre la MLB et les ligues mineures vient à échéance après la présente campagne et la MLB a proposé de réduire le nombre d’équipes affiliées de 160 à 120.

La MLB a demandé à ses clubs de garder 60 joueurs parmi ses effectifs. De ces 60 joueurs, 30 feront partie des formations officielles des clubs pour les deux premières semaines du calendrier, qui se mettra en branle à la fin de juillet.

« Notre pays et notre organisation vivent des moments sans précédent et c’est la première fois de notre histoire que nous vivrons un été sans baseball des ligues mineures, a déclaré le président de l’association, Pat O’Conner. Bien qu’il s’agisse d’un jour triste pour plusieurs, cette annonce efface toute incertitude entourant la saison 2020 et permet à nos équipes de commencer à planifier leur saison 2021. »