Jackie Robinson a été le premier noir à être admis dans le baseball majeur en en avril 1947, deux ans et demie après la mort du commissaire Kenesaw Mountain Landis.. On le voit ci-haut signant son contrat des mineures avec les Royaux de Montréal le 23 octobre 1945. De gauche à droite : le président des Royaux Hector Racine, le copropriétaire et directeur général des Dodgers de Brooklyn Branch Rickey Jr., Robinson, et le vice-président des Royaux Roméo Gauvreau.