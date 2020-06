Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, et le directeur général de l’Association des joueurs (AJMLB), Tony Clark, se sont rencontrés en Arizona.

PHOTOS ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le baseball majeur a fait une nouvelle offre aux joueurs avec les salaires au prorata, même si les matchs se déroulaient dans des stades vides.

Ronald Blum

Associated Press

L’offre des ligues majeures serait un calendrier de 60 matchs, commençant vers le 19 juillet.

C’est ce qu’a déclaré une personne familière avec le dossier. La source a parlé de façon anonyme, car aucun détail n’a été annoncé.

Les joueurs recevraient environ 37 % de leur salaire. Cela équivaudrait à environ 1,48 milliard, en comparaison à une somme qui serait quatre milliards, en temps normal.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, et le directeur exécutif de la MLBPA, Tony Clark, se sont réunis à Phoenix à la demande du commissaire, mardi.

« Nous avons élaboré un cadre qui pourrait former la base d’un accord et faire l’objet de conversations avec notre constituant respectif », a dit Manfred, par communiqué.

Clark a une résidence à Phoenix. Il y est depuis l’annulation des camps d’entraînement, le 12 mars.

Le syndicat n’a pas commenté la nouvelle proposition. Les joueurs pourraient y répondre en proposant plus de matchs.

La dernière offre du syndicat, le 9 juin, portait sur un calendrier de 89 matchs au plein prorata, ce qui voudrait dire 55 % des salaires (environ 2,2 milliards).

Des vedettes comme Mike Trout et Gerrit Cole obtiendraient chacun environ 13,33 millions avec le plus récent plan, et 19,78 millions selon la proposition du syndicat.

Un joueur avec un salaire d’un million recevrait 370 370 $ avec le nouveau plan, et 549 383 $ avec la proposition des joueurs.

Le salaire minimum de 563 500 $ vaudrait 208 704 $ dans le cadre du régime de MLB, et 309 577 $ avec celui des joueurs.

La MLB souhaite également que le syndicat renonce aux réclamations supplémentaires.

Les deux parties ont proposé d’étendre les séries de 10 équipes à 16 en 2020 et 2021, s’il y a un accord. La formule du premier tour n’a pas été établie.

Le syndicat a rompu les négociations samedi, 24 heures après la dernière proposition de la MLB, affirmant que de plus amples négociations étaient inutiles.

Les joueurs ont demandé au baseball de décider d’un calendrier, mais Manfred a indiqué que la MLB ne le ferait pas tant qu’il y aurait une menace de grief de la part des joueurs.

Le 26 mars, la MLB et le syndicat ont convenu du versement des salaires en proportion au nombre de parties disputées. Dans cette entente était également stipulée une garantie du temps de service pour la saison complète, même si aucune rencontre n’était jouée.

Les équipes prétendent avoir besoin de retrancher davantage de salaires aux joueurs s’il faut jouer à huis clos. Les joueurs ont répondu qu’ils n’accepteraient aucune réduction de plus.