Cole et Rendon parmi les 131 joueurs autonomes

(New York) Le troisième-but des Nationals de Washington Anthony Rendon est devenu joueur autonome jeudi, un jour après avoir cogné un circuit en septième manche du match ultime de la Série mondiale.

Associated Press

Le lanceur des Astros de Houston Gerrit Cole est aussi devenu joueur autonome, après s’être échauffé, mais n’avoir jamais fait son entrée dans le dernier match de la campagne 2019 du Baseball majeur.

Et le lanceur des Nationals Stephen Strasburg, qui a été élu joueur par excellence de la Série mondiale, pourrait les rejoindre sur le marché dans les prochains jours. Il possède une clause échappatoire à son contrat, qui est encore valide pour quatre saisons et 100 millions US.

La saison morte du Baseball majeur est lancée rapidement après le dernier retrait.

« Il est difficile de passer immédiatement à l’étape suivante, a admis le gérant des Astros, AJ Hinch. La saison prend fin rapidement. »

Cole, Rendon et Strasburg sont tous représentés par Scott Boras, qui est reconnu pour ses tactiques de négociations lentes et longues. L’hiver dernier, il a finalement obtenu un contrat de 13 saisons et 330 millions de la part des Phillies de Philadelphie pour Bryce Harper le 28 février.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Gerrit Cole

Cole, qui est âgé de 29 ans, a compilé un dossier de 20-5 et plusieurs s’attendent à le voir signer le contrat le plus lucratif de l’histoire pour un lanceur, surpassant celui de sept ans et 217 millions accordé par les Red Sox de Boston à David Price en 2016.

« Avant de devenir un membre des Astros, je ne connaissais pas grand-chose de Houston. Mais après seulement deux saisons, c’est devenu mon chez-moi, a écrit Cole dans une publication sur son fil Twitter. La relation entre l’équipe est les partisans est unique. »

Strasburg, qui est âgé de 31 ans, a écoulé la troisième saison d’un contrat d’une valeur totale de 175 millions et il a compilé un dossier de 18-6, son meilleur en carrière. Rendon a dominé les Majeures avec 126 points produits, tout en maintenant une moyenne de ,319 avec 34 circuits.

Un total de 131 joueurs sont devenus joueurs autonomes, jeudi, et 53 autres pourraient s’ajouter au marché selon les décisions des équipes et des joueurs pouvant se prévaloir ou non d’options à leur contrat dans les prochains jours.

Les Yankees laissent partir Encarnacion

Les Yankees de New York ont décidé de ne pas se prévaloir de leur clause d’option inscrite au contrat du frappeur désigné Edwin Encarnacion pour 2020, permettant ainsi au vétéran de profiter de l’autonomie complète.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Edwin Encarnacion

Encarnacion aurait touché 25 millions US en 2020, mais les Yankees ont plutôt racheté son contrat pour 5 millions.

Les Yankees ont acquis Encarnacion des Mariners de Seattle en juin afin de donner un peu de tonus à leur rôle offensif miné par les blessures. Encarnacion menait tous les frappeurs de l’Américaine avec 21 circuits à l’époque, mais une blessure aux obliques l’a limité dans le dernier droit. Il a maintenu une moyenne de ,249 avec 13 circuits et 37 points produits, ainsi qu’une moyenne présence/puissance de ,856 en 44 matchs à New York.

Il a maintenant une moyenne de ,308 en série de sections face aux Twins du Minnesota, mais il a connu une léthargie en série de championnat, contre les Astros de Houston.

Les Yankees ont également indiqué que la reconstruction ligamentaire du coude qu’a subie Aaron Hicks mercredi s’était déroulée comme prévu.

Pence devra trouver un nouveau domicile

Hunter Pence est devenu joueur autonome, après avoir brillé à son retour chez lui avec les Rangers du Texas.

Âgé de 36 ans, Pence a maintenu une moyenne de ,297 avec 18 circuits et 59 points produits en 83 matchs. Il a été élu au sein de la formation partante de la Ligue américaine au match des étoiles, mais n’a pas joué en raison d’une blessure à l’aine. Sa saison a pris fin le 22 août en raison d’une blessure au bas du dos.

Le joueur d’avant-champ Logan Forsythe et le lanceur droitier Edinson Volquez, qui prendra sa retraite, sont aussi devenus des joueurs autonomes jeudi, au lendemain du dernier match de la Série mondiale.

Petit de retour avec les Athletics

Les Athletics d’Oakland ont décidé de se prévaloir d’une option d’une valeur de 5,5 millions pour conserver les services du releveur Yusmeiro Petit la saison prochaine.

Petit a effectué 80 sorties en 2019, un sommet dans la Ligue américaine. Il a compilé un dossier de 5-3 avec une moyenne de 2,71 et il a limité les frappeurs adverses à une moyenne de ,194 à ses dépens.

Les A’s ont aussi annoncé jeudi qu’ils ont décliné une option au contrat du lanceur gaucher Jake Diekman, qui recevra 500 000 $ et deviendra joueur autonome.

Kluber avec les Indians en 2020

Les Indians de Cleveland se sont officiellement prévalus d’une option au contrat du lanceur Corey Kluber, qui touchera donc 17,5 millions la saison prochaine.

Le président des Indians, Chris Antonetti, avait annoncé le mois dernier l’intention de l’équipe d’effectuer cette manœuvre. Les Indians sont passés à l’acte jeudi et ont aussi décliné des options aux contrats du deuxième-but Jason Kipnis et du releveur Dan Otero.

Double lauréat du trophée Cy-Young, Kluber n’a pas lancé après le 1er mai en raison d’une fracture à un bras subie en étant atteint par une balle frappée en flèche. Il s’approchait d’un retour au jeu quand il a subi une blessure à un muscle oblique pendant sa remise en forme dans les mineures.

Âgé de 33 ans, Kluber devrait être rétabli à temps pour le début du camp.

Les Indians ont coupé les ponts avec Kipnis, qui a passé l’ensemble de sa carrière avec l’équipe. Il aurait touché 16,5 millions la saison prochaine. Antonetti n’a pas fermé la porte à faire une nouvelle offre à Kipnis, qui a été invité deux fois au match des étoiles au cours de sa carrière.