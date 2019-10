(New York) La carrière de CC Sabathia dans les Ligues majeures est terminée.

Ronald Blum

Associated Press

Le nom du gaucher de 39 ans a été rayé de la formation des Yankees pour la série de championnat de la Ligue américaine, lui qui a été victime d’une luxation d’une articulation de l’épaule pendant la huitième manche du match de jeudi soir, une défaite de la formation new-yorkaise.

Sabathia a été remplacé par le droitier Ben Heller. Les Yankees tirent de l’arrière 3-1 dans la série quatre de sept et, même si les Yankees accédaient à la Série mondiale, Sabathia ne pourrait pas revenir dans la formation.

Sabathia a remporté le trophée Cy Young en 2007 avec les Indians de Cleveland et il a pris part six fois au match des étoiles. Il a annoncé avant la saison que ce serait sa dernière, et il a fait quatre séjours sur la liste des blessés à cause de son genou droit. Il tire sa révérence avec un palmarès de 251-161 en saison régulière et 3093 retraits au bâton.

Son épaule a cédé à son 20e lancer aux Astros. Il a quitté le monticule, s’est entretenu avec le soigneur en chef Steve Donahue et a tenté un tir d’échauffement, dans l’espoir que le malaise passe, mais il a finalement dû se résoudre à quitter le match.

Même Gerrit Cole et George Springer des Astros ont pris part aux applaudissements lorsque les amateurs ont offert une ovation à Sabathia. Quand il a regagné l’abri, il a descendu quatre marches en direction du vestiaire, puis s’est assis, tournant le dos au terrain, pendant que Donahue tentait de le consoler.

Le gérant Aaron Boone a révélé que Sabathia serait remplacé dans la formation, ce qui le rend inadmissible à un retour même si les Yankees effectuent un ralliement et accèdent à la Série mondiale.

« C’est navrant de le voir quitter le terrain comme ça. Je sais à quel point il souffrait », a mentionné le releveur Zack Britton.