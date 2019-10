(St. Petersburg) ST. Willy Adames a claqué un circuit et a fait un relais sensationnel comme intercepteur, Tommy Pham a aussi cogné une longue balle et les Rays de Tampa Bay ont vite chassé Justin Verlander, mardi, battant les Astros de Houston 4-1 pour créer l’impasse dans la série, 2-2.

Le match ultime sera présenté jeudi au Texas. Les lanceurs partants seront Tyler Glasnow et Gerrit Cole.

Ryan Yarbrough et cinq autres lanceurs ont limité les Astros à six coups sûrs, dont quatre simples. Robinson Chirinos a frappé un circuit et Yordan Alvarez un double.

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Le releveur Ryan Yarbrough

Verlander lançait après trois jours de repos, lui qui a été brillant lors du match numéro 1. Il n’a jamais paru à l’aise et a quitté en quatrième, ayant alloué quatre points, dont trois en première manche.

Adames a porté le score à 4-0 à l’aide d’un circuit en solo en quatrième. Au début de cette manche, il s’est distingué en défense. Alvarez a cogné la balle au pied de la clôture du champ centre ; Kevin Kiermaier a remis à Adames et ce dernier a fait un relais parfait au marbre pour épingler Jose Altuve, qui est rapide. La balle est arrivée juste à temps.

Blake Snell est apparu en relève pour la première fois de sa carrière. Gagnant du Cy Young de l’Américaine l’an dernier, il a mérité le sauvetage en retirant Alvarez au bâton, puis Yuli Gurriel sur un roulant. La balle a été frappée à travers le monticule, mais Tampa Bay avait prévu le coup en ajustant la défense.

Au premier coussin, Ji-Man Choi a saisi deux flèches qui sont devenues des doubles jeux.

Diego Castillo a cédé sa place à Yarbrough après cinq retraits.

Pham a enflammé la foule de 32 178 personnes avec un coup de canon de 408 pieds, comme deuxième frappeur des siens dans le match.