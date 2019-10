(Washington) Juan Soto a réussi un double de trois points en fin de huitième manche et les Nationals de Washington sont venus de l’arrière pour vaincre les Brewers de Milwaukee 4-3, mardi soir, lors du match éliminatoire de la Nationale.

La Presse canadienne

Alors que l’arrivée du releveur des Brewers Josh Hader (0-1) semblait annoncer la fin des émissions pour les Nationals, qui tiraient de l’arrière 3-1, les joueurs ont commencé à se succéder sur les coussins.

Après un retrait, Michael A. Taylor a été atteint par un lancer de Hader. Trea Turner, qui avait claqué une longue balle en troisième manche, a été retiré sur trois prises, mais Ryan Zimmerman a gardé l’espoir en vie en plaçant des coureurs aux extrémités du losange à la suite d’un simple. Anthony Rendon a soutiré un but sur balles, mettant la table pour Soto.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Juan Soto a frappé un simple de trois points en huitième manche

Le Dominicain de 20 ans a vidé les sentiers grâce à une balle frappée solidement dans la droite. Le voltigeur Trent Grisham a aidé la cause des Nationals en se hâtant, perdant pied et laissant la balle filer derrière lui.

La formation de Washington, qui avait signé huit gains consécutifs pour clore la saison, faisait les frais du duel éliminatoire de la Nationale pour une première fois dans son histoire. Elle a accédé aux séries de sections pour une troisième fois en quatre ans, là où les Dodgers de Los Angeles l’attendent.

Le premier affrontement entre les deux équipes aura lieu jeudi soir au Dodger Stadium.

Avec le triple gagnant du trophée Cy-Young Max Scherzer sur la butte, les chances étaient bonnes pour les Nationals, mais rien n’a semblé fonctionner dès le début.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, AP Le lanceur partant Max Scherzer

Yasmani Grandal et Eric Thames ont donné le ton grâce à un circuit face à Scherzer, propulsant les visiteurs en avant. Grandal a cogné une longue balle de deux points en première manche et Thames a réussi une claque en solo en deuxième, produisant les seuls points des Brewers dans la rencontre.

La formation de Milwaukee avait conclu la campagne sur une séquence de trois revers, un balayage face aux Rockies du Colorado, s’écartant de la course au titre de la section Centrale pour devoir voyager à Washington. Néanmoins, le partant Brandon Woodruff et la relève en ont fait assez jusqu’à ce que Hader éprouve des difficultés.

Woodruff avait subi une élongation au muscle oblique gauche, le 21 juillet, et il n’avait été d’office que pendant quatre manches en deux apparitions au monticule depuis qu’il avait quitté la liste des blessés, à la mi-septembre. Le grand droitier en a donné plus que demandé alors qu’il n’a alloué qu’un point et deux coups sûrs en quatre manches de travail.

Brent Suter a permis un coup sûr aux Nationals en une manche et Drew Pomeranz a blanchi ses adversaires pendant deux manches.

Scherzer a peiné pendant cinq manches, accordant trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Le vétéran de 35 ans n’a toujours pas gagné une décision en séries depuis 2013. Il pourra cependant tenter sa chance à nouveau.

À sa première apparition en relève en carrière, Stephen Strasburg (1-0) a déstabilisé les frappeurs des Brewers pendant trois manches, donnant deux coups sûrs tout en retirant quatre adversaires au bâton. Daniel Hudson a enregistré le sauvetage après n’avoir concédé qu’un coup sûr en neuvième manche.