(Saint-Louis) Les Cardinals de St. Louis ont mis la main sur le titre de la section Centrale de la Ligue nationale lors du dernier match de la saison, dimanche, en vertu d’un écrasant gain de 9-0 aux dépens des Cubs de Chicago.

C’est la première fois depuis 2015 que les Cardinals réussissent à mettre la main sur le titre de leur section.

Les Cubs, qui ont subi une descente aux enfers dans les dernières semaines de la saison, ont encaissé un dur revers lors du dernier match de Joe Maddon à titre de gérant de l’équipe. Il a annoncé avant la rencontre qu’il ne serait pas de retour la saison prochaine.

Jack Flaherty a offert une excellente prestation durant sept manches au monticule et Matt Carpenter a aidé les Cardinals à se tailler une place de choix en séries éliminatoires en frappant un circuit de trois points. Les Cardinals amorceront les séries face aux Braves, à Atlanta, mardi.

La formation de St. Louis a amorcé la journée avec une avance d’un match sur les Brewers de Milwaukee. Ces derniers disputeront un duel ultime mardi soir face aux Nationals à Washington, afin de déterminer quelle des deux équipes affrontera les Dodgers de Los Angeles dans la série de divisions de la Ligue nationale.

Paul Goldschmidt et Dexter Fowler ont également frappé des coups de canon du côté des Cardinals. St. Louis a remporté 12 titres de section depuis que le nouveau format a été développé en 1995.

Les Cardinals (91-71) ont obtenu un meilleur dossier que la saison dernière.

Les Cubs ne participeront pas aux séries pour la première fois en quatre ans. En cinq ans à la barre de l’équipe, Maddon a compilé un dossier de 471-339 et a conduit les Cubs à la Série mondiale en 2016, pour mettre fin à une disette de 108 ans.

Flaherty (11-8) a alloué deux coups sûrs en 69 lancers. Il a retiré six frappeurs sur des prises et a accordé un but sur balles. À ses 12 derniers départs, il n’a alloué que sept points mérités.

Les locaux ont marqué deux points lors des deux premières manches face au partant des Cubs Derek Holland (2-5). Goldschmidt a frappé trois coups sûrs.