PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le lanceur des Twins du Minnesota Michael Pineda a été suspendu pour 60 matchs puisqu’un test a révélé qu’il avait consommé un diurétique interdit.

Associated Press

Le Baseball majeur a annoncé samedi que la suspension entrait immédiatement en vigueur puisqu’il avait violé la politique antidopage du circuit.

Le lanceur de six pieds sept pouces et 280 livres a indiqué dans une déclaration qu’il avait pris un médicament sans prescription reçu de la part d’une connaissance afin de l’aider à contrôler son poids. Les pilules contiennent de l’hydrochlorothiazide, un diurétique qui peut masquer d’autres substances.

Pineda a présenté ses excuses aux Twins, à ses coéquipiers, à sa famille et à ses partisans pour avoir commis « une erreur de jugement » et a ajouté qu’il n’avait « jamais eu l’intention de tromper le système, les autres joueurs ou les équipes adverses ».

Âgé de 30 ans, Pineda affichait un dossier de 11-5 avec une moyenne de 4,01. Il ratera les 21 derniers matchs au calendrier régulier des Twins et les séries. Il perdra 989 247 $ US de son salaire de huit millions. Il est admissible à l’autonomie au terme de la campagne et purgera le reste de sa suspension en début de saison 2020.

Les Twins occupent le premier rang de la section Centrale de l’Américaine.