Zack Greinke est échangé aux Astros

Les Astros de Houston ont acquis l'as Zack Greinke des Diamondbacks de l'Arizona pour ajouter un lanceur étoile à leur formidable rotation de lanceurs qui inclut notamment Justin Verlander et Gerrit Cole.

Associated Press

Les meneurs de la section Ouest de la Ligue américaine ont obtenu Greinke en retour de quatre joueurs des ligues mineures tout juste avant l'heure limite accordée aux équipes pour transiger.

Plus tôt dans la journée, Greinke a disputé cinq manches face aux Yankees de New York. Il présente un dossier de 10-4 et jusqu'à présent cette saison, il a maintenu une moyenne de 2,90.

Les Astros ont ajouté des munitions à leur formation après avoir rendu les armes face aux Red Sox de Boston en Série mondiale l'an dernier, un an près avoir remporté les grands honneurs.

Plus tôt dans la journée, ils ont également mis la main sur Martin Maldonado.