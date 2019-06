 La nouvelle génération au match des étoiles du baseball majeur 

Cody Bellinger et Christian Yelich ont été élus parmi les partants d'une des plus jeunes formations de l'histoire au match des étoiles, menant la nouvelle génération de la Ligue nationale à la classique annuelle.

Associated Press New York

Bellinger, des Dodgers de Los Angeles, Yelich, des Brewers de Milwaukee, et Ronald Acuna fils, des Braves d'Atlanta, composeront le champ extérieur de la Ligue nationale, dont l'âge moyen de la formation est de 25,8 ans. Selon l'identité du frappeur de choix, les joueurs de position partants pourraient avoir un âge moyen plus jeune que la Nationale en 1967 et l'Américaine en 2017, qui avaient des âges moyens de 26,0 ans.

Du côté de la Ligue américaine, le voltigeur Mike Trout, des Angels de Los Angeles, et le troisième-but Alex Bregman, des Astros de Houston, seront les têtes d'affiche.

Le baseball majeur a adopté un nouveau système de scrutin cette saison. Les partisans avaient jusqu'au 21 juin pour déterminer les finalistes par position pour le poste de partant. Les trois premiers à chaque position - les neuf premiers au champ extérieur - dans chaque ligue accédaient à la phase suivante, qui s'est déroulée mercredi et jeudi. Le total de votes avait été remis à zéro avant la ronde finale.