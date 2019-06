Mike Trout s'amuse contre les Blue Jays

Mike Trout a claqué deux circuits, dont le sixième grand chelem de sa carrière, et les Angels de Los Angeles ont défait les Blue Jays de Toronto 11-6, mercredi soir, au Rogers Centre.

Trout a cogné ses 21e et 22e longues balles de la campagne pour les Angels (38-37), ce qui le place à égalité avec Edwin Encarnacion pour le sommet de l'Américaine à ce chapitre.

Justin Upton a également réussi un coup de quatre buts pour les Angels.

Noe Ramirez (3-0) a ajouté la victoire à sa fiche pour son travail en relève. Le partant des Angels, Andrew Heaney, a alloué cinq points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches et deux tiers.

Rowdy Tellez a frappé deux circuits pour les Blue Jays (26-48).

Le partant Aaron Sanchez (3-9) a permis six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers au monticule.

Les Angels ont ouvert le pointage en deuxième manche, quand Tommy La Stella a obtenu un double d'un point. Le frappeur suivant, Trout, a catapulté une offrande de Sanchez dans la gauche pour une longue balle de deux points.

Les Blue Jays ont répondu dans la même manche, grâce à un circuit de Tellez qui créait l'égalité 3-3.

Les Angels se sont distancés en quatrième manche, à la suite du grand chelem de Trout, aux dépens de Sanchez. Ce dernier a retiré les deux frappeurs suivants avant de donner un but sur balles à Kole Calhoun. Le gérant Charlie Montoyo a ensuite sorti le crochet.

La formation torontoise a réduit l'écart à 7-5 en fin de quatrième manche. Eric Sogard a poussé deux de ses coéquipiers au marbre grâce à un double.

Les visiteurs ont ajouté deux points en septième manche et Upton a cogné une longue balle en huitième, portant la marque à 10-5.

Tellez a offert un point de plus aux Blue Jays lorsqu'il a réussi un coup de quatre buts en huitième manche, mais Trout a produit son septième point de la rencontre dès la manche suivante.