Russell Martin échangé aux Dodgers

Les Dodgers ont confirmé la nouvelle en après-midi.

En retour, les Blue Jays mettent la main sur le lanceur droitier des ligues mineures Andrew Sopko et l'espoir à l'avant-champ Ronny Brito.

Plusieurs médias rapportent que les Jays assumeront une large part du salaire de Martin, qui doit toucher 20 millions US en 2019.

Âgé de 35 ans, Martin a considérablement ralenti au cours des dernières années. En 2018, il n'a frappé que pour ,194/,338/,325 avec 10 circuits et 25 points produits en 90 matchs. Il n'a d'ailleurs disputé que 181 rencontres au cours des deux dernières campagnes.

Il s'agit du deuxième séjour de Martin avec les Dodgers, qui l'ont repêché au 17e tour en 2002. Martin a percé la formation des Majeures en 2006 et il est demeuré à Los Angeles pendant cinq saisons.

En carrière avec les Dodgers, les Yankees de New York, les Pirates de Pittsburgh et les Blue Jays, Martin a maintenu des moyennes de ,249/,349/,399 avec 185 circuits et 781 points produits. Sélectionné quatre fois pour le match des étoiles, le Québécois a gagné un Gant d'Or et un Bâton d'Argent en 2007.

Martin amorcera une 14e saison dans le Baseball majeur. Il a disputé 1519 matchs derrière le marbre, dont 1455 comme partant, ce qui lui confère le troisième rang parmi les joueurs actifs, derrière Yadier Molina (1836) et Brian McCann (1529).

Lanceur de 24 ans, Sopko a été sélectionné en septième ronde par les Dodgers en 2015. Il a passé la dernière campagne au niveau AA.

Brito, qui n'est âgé que de 19 ans, a été embauché comme joueur autonome en 2015. Le Dominicain n'a jamais évolué plus haut que la Ligue des recrues.