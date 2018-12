Les joueurs cubains autorisés à jouer dans la MLB

Les joueurs cubains de baseball pourront désormais être recrutés par des clubs de la Ligue majeure de baseball (MLB) sans être considérés en défection, selon un accord historique signé mercredi et dévoilé par la Fédération cubaine (FCB).

« Les joueurs cubains associés à la FCB [...] peuvent être recrutés par l'une des 30 équipes de la Ligue », a annoncé la Fédération dans un communiqué, alors que les deux pays sont en froid diplomatiquement depuis des décennies.

« La convention, qui se matérialise après trois ans de négociations, assure une relation de collaboration, stable et non politisée, entre la MLB et la FCB », précise le communiqué.

Dans le système actuel, les joueurs cubains qui veulent évoluer dans la Ligue majeure doivent faire défection envers leur pays et établir leur résidence aux États-Unis.

L'accord fixe des « clauses similaires à celles établies par la MLB avec d'autres ligues étrangères comme la Ligue japonaise de baseball professionnelle (NPB), la Ligue d'organisation coréenne de baseball (KBO) et la Ligue de baseball professionnelle de Taïwan (CPBL) ».

L'idée est que « les joueurs cubains puissent jouer sans discrimination, avec des conditions égales, dans la MLB, sans être obligés à rompre les liens avec leur pays ».

Ils ne perdront donc plus leur résidence à Cuba ni leur possibilité de revenir dans le championnat cubain.

La FCB devra ainsi « libérer », contre le versement d'une prime, tous les joueurs ayant au moins 25 ans, dont six ans ou plus d'expérience dans le championnat cubain.

Le baseball, appelé « pelota » à Cuba, est un sport historique de l'île, où le premier match officiel a été joué en 1874.

Mais il est concurrencé par le football, de plus en plus populaire chez les jeunes Cubains, et a souffert ces dernières années d'une baisse de niveau de jeu : affecté par les désertions de plusieurs de ses stars, le baseball cubain n'a pas gagné de compétition importante depuis la Coupe intercontinentale de 2006.