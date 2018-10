Boston réserve tout un accueil à ses champions

PHILIP MARCELO Associated Press Boston

Le défilé s'est élancé du vénérable Fenway Park et est passé par plusieurs des artères principales du centre-ville. Les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de l'équipe sont tous montés à bord de véhicules amphibies afin de parader avec le trophée du Commissaire, acquis au terme d'une victoire de 5-1 aux dépens des Dodgers de Los Angeles dans le cinquième match de la Série mondiale.

Des centaines de milliers de partisans, la plupart vêtus aux couleurs de leurs favoris, se sont massés le long du parcours, certains arrivant même avant le lever du soleil afin de s'assurer des meilleures places.

Des confettis rouges, bleus et blancs ont plu sur ces partisans par ce beau jour d'automne tandis qu'ils attendaient de voir passer leur joueur préféré. Les membres de l'organisation n'ont pas manqué de les saluer tout au long du trajet.

Jarrick Fidalgo, de New Bedford, au Massachusetts, est l'un de ceux qui a profité que le défilé a été tenu le jour de l'Halloween pour assister maquillé au défilé.

«Il n'y a que de l'amour pour les Red Sox, a-t-il dit. Nous nous amusons bien. Il y a beaucoup de monde, mais bien sûr, tout le monde doit demeurer prudent.»

La police avait promis une surveillance étroite, avec interdiction de consommer de l'alcool dans les lieux publics. Les partisans ont également été priés de ne pas apporter d'items tels des sacs à dos, des glacières et des poussettes. Les routes en périphérie du trajet étaient fermées et les stationnements très limités. En plus des policiers en uniforme le long du parcours, plusieurs autres, en civil, se sont mêlés aux spectateurs­.

Le maire de Boston, Marty Walsh, a affirmé avoir confiance en ces mesures de sécurité.

«Si vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire, faites-nous savoir», avait-il déclaré plus tôt lors d'une entrevue télévisée.

Au cours d'une cérémonie qui a précédé le défilé à Fenway Park, le gérant Alex Cora a remercié les partisans de leur appui au cours de ce qu'il a qualifié de saison historique. Les 108 victoires des Red Sox ont établi une nouvelle marque d'équipe. Ils ont ensuite battu les Yankees de New York et les Astros de Houston pour atteindre la ronde ultime.

«Je le dis depuis le premier jour. C'est complètement fou, a noté Cora, ajoutant que les joueurs partageaient les mêmes attentes que les partisans. C'est pourquoi nous sommes les champions aujourd'hui.»

Max Colognesi, âgé de 16 ans, était l'un des innombrables étudiants de la région de Boston à rater l'école afin d'assister à ce défilé.

«Tout le monde est ici. C'est fantastique, a dit le jeune vêtu d'une chemise de Mookie Betts. J'aurai beaucoup de travail à rattraper en rentrant à la maison, mais ça en vaut la peine.»

Des chants anti-Yankees ont été entendus tout le long du parcours, clin d'oeil à la très grande rivalité avec le club new-yorkais.

Après avoir été blanchis pendant 86 ans, les Red Sox ont remporté les Séries mondiales de 2004, 2007 et 2013.