Les Red Sox tiennent le coup et éliminent les Yankees

Craig Kimbrel et les Red Sox de Boston ont résisté à une tentative de remontée des Yankees de New York pour l'emporter 4-3, mardi soir, et accéder à la série de championnat de l'Américaine.

Ronald Blum Associated Press New York

Tirant de l'arrière dans le quatrième affrontement de cette série de sections de l'Américaine, les Yankees ont inscrit deux points en neuvième manche et ils ont placé un coureur aux premier et deuxième buts après deux retraits.

Gleyber Torres a frappé un faible roulant et le joueur de troisième but des Red Sox Eduardo Nunez a foncé vers la balle avant d'effectuer un puissant relais au premier but. Steve Pearce, qui attendait la balle au premier coussin, s'est étendu de tout son long pour saisir l'objet et retirer Torres.

Pendant que les joueurs des Red Sox célébraient, le gérant des Yankees Aaron Boone a fait appel à la reprise vidéo pour valider le dernier retrait du match. Les officiels ont délibéré pendant 63 secondes avant de confirmer la victoire des Red Sox.

La troupe de Boston, qui a signé 108 victoires cette saison, a atteint la série de championnat de l'Américaine pour une première fois depuis 2013. Cette année-là, l'équipe avait remporté la Série mondiale.

Les Red Sox retrouveront sur leur route les Astros de Houston, qui les ont éliminés en série de sections, la saison passée. Le premier duel aura lieu samedi, au Fenway Park.