Les Brewers battent les Rockies 4-0

Jhoulys Chacin a bien fait pendant cinq manches avant de céder sa place à la relève, Mike Moustakas a cogné deux autres coups sûrs importants et les Brewers ont blanchi les Rockies du Colorado 4-0, vendredi, pour prendre les devants 2-0 dans leur série de sections.

Même si Yelich a connu une journée tranquille selon ses standards, les champions de la section centrale de la Nationale ont filé vers une 10e victoire d'affilée, incluant la fin de la saison régulière.

Erik Kratz a cogné deux coups sûrs et produit deux points, Hernan Perez a ajouté deux doubles automatiques et les releveurs des Brewers ont fermé la porte aux Rockies après un bon départ de Chacin.

«C'est notre histoire depuis six semaines, ou même depuis la date limite des transactions. Nous avons beaucoup de profondeur et c'est ce qui nous aide à gagner, a dit le gérant des Brewers, Craig Counsell. Ils ont été très prudents avec Yelich, c'est assez évident. Mais ça donne des chances aux gars derrière lui.»

Le match no 3 sera présenté dimanche à Denver, au Colorado. Wade Miley sera le partant pour les Brewers, contre German Marquez pour les Rockies. Une autre victoire et les Brewers participeront à la série de championnat de la Ligue nationale pour une première fois depuis 2011 - leur dernière participation aux séries éliminatoires.

«La seule chose qui change, c'est que nous allons frapper en premier, a dit Moustakas. Pour le reste, ça demeure du baseball, même si l'environnement sera un peu plus hostile.»

Les Rockies, qui ont joué dans quatre villes différentes depuis dimanche, espèrent qu'un retour dans le confort du Coors Field sonnera le réveil de l'attaque.

«Nous rentrons chez nous, là où nous frappons très bien, a insisté l'arrêt-court Trevor Story. Nous espérons retrouver notre touche là-bas.»

Nolan Arenado a frappé deux des six coups sûrs des Rockies - seulement deux de plus que lors de leur défaite de 3-2 en 10 manches lors du premier match, jeudi. Les Rockies ont inscrit seulement six points à leurs quatre derniers matchs malgré une offensive habituellement redoutable qui commence à avoir de la difficulté à cacher sa frustration.

Chris Iannetta a fracassé son bâton en deux après qu'il eut été retiré sur des prises avec un coureur au troisième coussin et aucun retrait en septième, alors que les Rockies accusaient un retard de 1-0. Arenado a lancé son bâton et son casque contre le sol quand il a été retiré sur élan en cinquième. Carlos Gonzalez s'est appuyé les mains contre ses genoux après un retrait sur une balle frappée en flèche en huitième.

«Ils ont de bons lanceurs, a reconnu le gérant des Rockies, Bud Black. Mais d'un autre côté, c'est un peu étonnant que nous ne soyons pas arrivés à générer plus de points.»

Jeremy Jeffress a continué à frustrer les Rockies en fin de rencontre, faisant fi de simples concédés lors des huitième et neuvième manches pour enregistrer un premier sauvetage en trois sorties en carrière lors des éliminatoires.

Le partant des Rockies Tyler Anderson a donné la réplique à Chacin jusqu'à ce que Moustakas et Perez cognent des doubles consécutifs après un retrait en quatrième.

Moustakas, qui avait frappé le coup sûr gagnant lors du premier match, a frappé un simple avec les buts remplis en huitième, permettant à Yelich de croiser le marbre. Kratz a ajouté un simple de deux points.

«C'est ce que nous avons fait tout au long de la saison. Nous nous aidons les uns les autres et c'est énorme», a dit Kratz.

Âgé de 30 ans, Moustakas a aidé les Royals de Kansas City à gagner la Série mondiale en 2015 et les Brewers ont acquis ses services via une transaction tard en juillet.

«Son expérience est importante, a reconnu Counsell. C'est vraiment le cas.»