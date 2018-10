 Victoire des Astros qui cognent quatre circuits dans leur premier match face aux Indians 

Un an après avoir claqué 15 circuits en Série mondiale, un record, les Astros ont repris là où ils ont laissé en cognant quatre longues balles dans une victoire de 7-2 contre les Indians de Cleveland, vendredi, dans le premier match de cette série de sections de la Nationale.

Martin Maldonado a aussi réussi un coup de quatre buts pour les Astros, qui n'ont pas perdu de temps avant de montrer la puissance qui a mené à leur premier titre de la Série mondiale de leur histoire.

Les observateurs avaient beaucoup parlé de la puissance des deux formations avant le début de cette série, mais ce sont les Astros qui ont eu le dernier mot.

«J'ai entendu différentes opinions à propos de notre attaque. Qu'elle était bonne et puissante, a mentionné le gérant des Astros, AJ Hinch. Ce fut le cas aujourd'hui.»

La puissance des Astros a aidé le partant Justin Verlander, qui a supplanté Corey Kluber dans un duel opposant deux lanceurs qui ont déjà gagné le trophée Cy-Young.

Verlander a répondu aux attentes, accordant seulement un but sur balles aux Indians lors des cinq premières manches et filant vers une 12e victoire en carrière en séries éliminatoires. Il a finalement été débité de deux points sur deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises.

Du côté des Indians, Kluber, deux fois récipiendaire du Cy-Young et auteur de 20 victoires cette saison, a accordé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers. Il s'agissait malheureusement pour lui d'une reprise de ses contre-performances de l'automne dernier, quand il a maintenu une moyenne de 12,79 en deux départs face aux Yankees de New York en série de sections.

Le match no 2 de la série au meilleur de cinq rencontres aura lieu samedi, à Houston. Gerrit Cole obtiendra le départ pour les Astros et il fera face à Carlos Carrasco.

Les Astros ont frappé 27 circuits lors des dernières séries. Springer en a réussi cinq en Série mondiale, dont un record avec quatre de suite, pour recevoir le titre de joueur le plus utile.

Bregman a lancé le bal avec un circuit en solo en quatrième manche.

«Tout ce que je peux dire à son sujet c'est que nous ne serions pas ici sans lui», a dit Altuve, concernant Bregman.

Les Astros, qui ont gagné 103 parties cette saison, menaient 2-0 quand Springer et Altuve ont claqué des circuits consécutifs en cinquième manche. Maldonado a ajouté une autre longue balle en septième pour les Astros.

«Je suis heureux d'avoir été en mesure de nous aider à gagner et d'être la bougie d'allumage», a affirmé Springer, qui est devenu le troisième joueur des Majeures à frapper un circuit dans cinq matchs éliminatoires consécutifs.

Kluber a regardé Altuve contourner les sentiers à la suite de son circuit. Il a hoché la tête pendant que les partisans acclamaient le joueur de deuxième but des Astros.

Il s'agissait d'une autre contre-performance en séries pour Kluber, qui a encore été malmené par les longues balles de ses adversaires, comme ce fut le cas contre les Yankees, en 2017.

«Les séries de l'an dernier n'ont rien à voir avec le match d'aujourd'hui, a insisté le gérant des Indians, Terry Francona. Il a commis quelques erreurs et ils l'ont fait payer.»

Yan Gomes a frappé le premier coup sûr des visiteurs, un simple, en tant que premier frappeur en sixième. Il a éventuellement croisé le marbre sur un mauvais lancer du releveur Ryan Pressly. Jose Ramirez a ensuite produit le deuxième point des Indians en frappant dans un optionnel, ce qui réduisait l'écart à 4-2.

Pressly, Lance McCullers fils et Roberto Osuna ont ensuite muselé les frappeurs des Indians, qui ont été limités à trois simples au cours de la rencontre.