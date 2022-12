Sortie de zone, saison 4

Épisode 14 : Edmundson fait déjà sentir sa présence

Le défenseur Joel Edmundson n’a pas tardé à faire sentir sa présence. À son premier match cette saison, contre les Jets de Winnipeg, il a été l’un des joueurs les plus utilisés de son équipe et s’est imposé physiquement. Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange discutent avec Jérémie Rainville et Jeremy Filosa, du 98,5 FM, d’à quel point le retour d’Edmundson apportera de la confiance et de la stabilité au sein de la défense du Tricolore.