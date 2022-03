Sortie de zone, saison 3

Épisode 27 : reconstruire autour de qui ?

À l’approche de la date limite des transactions, la question de la reconstruction reviendra de plus en plus souvent dans les discussions sur le Canadien. Si l’idée est populaire chez bien des amateurs, encore faut-il savoir autour de qui reconstruire. Kent Hughes n’échangera pas non plus 23 joueurs d’ici à l’été !