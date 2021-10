Balados

Sortie de zone, saison 2

Épisode 49 : la finale vue (un peu) de l’intérieur !

Dans cet épisode de la baladoémission Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 FM et La Presse, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois et l’ancien entraîneur des gardiens de but du Canadien Stéphane Waite.